政府不負責不執行！他列憲政程序批違法亂紀

▲轟政府不負責、不執行！蔡正元列「憲政三程序」痛批：違法亂紀。（圖／記者陳明安攝影）

[NOWnews今日新聞] 國民黨前立委蔡正元針對近期行政部門，對國會通過法案與預算的態度提出批評，直指民進黨政府「違法亂紀、無視民主憲政」，更條列「三道程序」說明民主國家憲法運作的基本原則，抨擊政府的作法。

蔡正元指出，依照民主憲法的精神，法律與預算的形成必須經過三道正當程序。第一道程序是由民選國會開會，在過半數出席、過半數同意下通過，象徵人民透過代議制度作出決定，這正是民主憲政的基石，也是「權力來自人民」的具體展現。第二道程序則是國家元首的簽字公布，目的在於將已通過的法律頒行全國，讓全民知悉，而非賦予元首否決國會決議的權力。蔡正元強調，民主憲法的原則在於，民選國會才是唯一合法代表人民的機關，國家元首並不取代人民作出決定。第三道程序則是行政首長的副署負責，代表行政部門必須對國會負責，並依法執行通過的法律與預算。蔡正元直言，若行政首長拒不執行，依照民主原則就應辭職下台，而非另行創設否決權。

蔡正元回顧，這套憲政制度源自1689年英國光榮革命後的「權利法案」，其核心精神即為「國王無權制訂法律」，並在1791年法國憲法中制度化，成為現代民主政治的共同基礎。然而，民進黨政府如今卻「另起爐灶」，試圖顛覆憲政原則。指控民進黨實際上在操作三個扭曲邏輯，其一，國會通過的法律與預算「通通不算數」；其二，將國家元首原本僅負責公布的責任，扭曲為可以拒絕簽字、否定國會決議的權力；其三，將行政首長副署的「負責執行義務」，扯成可以用不副署來表示「不負責、不執行」。

蔡正元直言，賴清德與行政院長卓榮泰的作法，是「違法亂紀、無視民主憲政的作法」，令人「大開眼界」，更諷刺表示，「只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事」。他最後也語帶警告，提醒兩人「歷史上違反這套民主憲法原則的英國國王，下場都被送上斷頭台。」



