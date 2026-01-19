政府主辦最高榮譽文化獎項 行政院文化獎受理推薦

（中央社記者趙靜瑜台北19日電）由政府主辦並頒發的最高榮譽文化獎項，第45屆行政院文化獎自即日起至2月23日受理推薦，歡迎各界踴躍推薦傑出文化藝術人士成為候選人。

文化部今天發布新聞稿表示，行政院文化獎表揚國內外傑出藝術文化人士對台灣文化發展特殊及重大貢獻。辦理至今已歷44屆，共有99位國內外文化人士獲得殊榮。獲獎者對於我國藝術文化的傳承與發揚，具有重大貢獻且影響深遠。

行政院文化獎由文化部負責辦理受獎人遴選及評議工作，評審作業過程嚴謹審慎，除經提名人以書面提名外，尚須經提名委員以外3名委員審查同意後，於全體委員會議進行討論及投票，經三分之二以上委員出席及出席委員四分之三以上通過後，報請行政院長核定。

行政院將以公開頒獎儀式，頒贈文化獎章及獎金，表達行政院對於文化獎得獎人，在文化領域成就與貢獻的重視。文化部表示，行政院文化獎受獎人提名範圍包含各項藝文領域，且不限國籍，對我國各項藝文領域有傑出成就及貢獻之國內、外藝文人士，均可接受提名。（編輯：李亨山）1150119