政府今宣布禁用小紅書！網路全面封鎖1年「停止解析、限制接取」

中國APP小紅書在短短2年內，涉入高達1706件詐騙案件，造成國人財損近2.5億元，卻無法依法調取必要資料，形成實質法律真空。對此，內政部今（4日）與刑事局詐欺犯罪防制中心召開記者會，宣布自即日起，將依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間一年，用戶即日起使用該APP影音恐會出現「轉圈圈」現象。內政部也呼籲，小紅書有隱私外洩疑慮，國人不要使用。

內政部政務次長馬士元在記者會中表示，小紅書APP資安檢測的15項指標全數未合格，加上該平台在台使用量於一年內急速擴增上百萬用戶，恐成為網購詐騙高風險場域。此外，因為該平台迴避中華民國法律管轄，被害人幾乎求償無門，情節重大，「若政府對此類違法且放任詐騙的平台置之不理，不僅對守法業者顯失公平，更是公權力的棄守」。

實際上，內政部曾於今年10月14日透過海基會，函請小紅書母公司依法提出具體改善作為，但迄今業者並無任何回應。反觀其他大型在台提供服務的網路社交平台或APP，包括Meta（Facebook）、Google、LINE、TikTok等主要國際平台，都有做出回應及具體改善措施，並且配合我國法令在台設立法律代表人恪遵法律義務，「小紅書卻整整52天未回覆」。

內政部指出，本次對小紅書停止解析、限制接取並非針對小紅書，而是政府機關持續把關涉詐危安的一環。統計今年1月至11月，各部會依詐防條例通報涉詐網站停止解析計有4萬5094組，據了解，這4萬多組APP95%來自境外。

據了解，「停止解析、限制接取」將會造成小紅書APP使用者在影音使用上感受最深，恐會頻繁出現「轉圈圈」情況，因小紅書接收的IP達上千，詐欺犯罪防制中心將會逐一封鎖，若小紅書持續未改善，造成用戶使用不便的情況將會隨時間逐步上升。

