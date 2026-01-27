政府住宅都能騙到手！身障男乞討靠「1招」成億萬富豪 官方查資產震驚

財經中心／王文承報導

一名行動不便的男子長年在市區乞討，看似生活困頓，實際上卻坐擁多棟房產、車輛，甚至還有穩定投資與放貸收入，被當地媒體封為「億萬乞丐」。（示意圖／PIXABAY）

一般人對街頭乞討者的印象，多半是衣衫襤褸、生活拮据，不過印度中央邦大城印多爾（Indore）近日卻出現一名「身分反差極大」的乞討者，徹底顛覆外界想像。一名行動不便的男子長年在市區乞討，看似生活困頓，實際上卻坐擁多棟房產、車輛，甚至還有穩定投資與放貸收入，被當地媒體封為「億萬乞丐」。

身障男乞討靠1招成億萬富豪 官方查資產震驚



綜合外媒報導，這名男子名叫曼吉拉爾（Mangilal），因身體障礙行動不便，平日坐在裝有輪子的鐵製推車上，出沒於印多爾知名的薩拉法市集（Sarafa Bazaar）一帶。他從不主動向路人乞討，只是靜靜坐著，藉由路人的同情心，每天便能收到約500至1000盧比（約新台幣170至350元）的施捨。

然而，曼吉拉爾的真實身家，卻在政府近期掃蕩乞討人口時意外曝光。印度婦女與兒童發展部門接獲檢舉後，將他帶回調查，赫然發現其名下資產驚人，包括一棟三層樓住宅、兩棟平房，另擁有3輛對外出租的自動三輪車（嘟嘟車），以及一輛配有專屬司機的轎車。

調查更發現，曼吉拉爾的乞討收入並非用於日常開銷，而是成為他放貸的資金來源。他坦承，自己長期在市集向攤商提供短期借款，並按日或按周收取高額利息。官方初步估算，他對外放貸金額約40萬至50萬盧比（約新台幣13萬至17萬元），每日僅靠利息就能進帳1000至2000盧比（約新台幣345至685元）。

此外，曼吉拉爾還曾以身障者身分，成功申請並獲配政府的「總理住宅計畫」（PMAY）一房一廳住宅。不過調查發現，他早已擁有多處房產，是否涉及資格不符甚至違規申請，也引發外界質疑。

婦女與兒童發展部門官員表示，目前已全面清查曼吉拉爾的銀行帳戶與資產來源，並將調查結果呈交地方首長，後續不排除依法處理；同時，也將追查向他借款的攤商，釐清是否涉及非法放貸行為。

這起事件也為印多爾自2024年推動的「零乞討城市」政策投下震撼彈。官方統計，截至目前已清查約6500名乞討者，其中超過4000人經輔導後已停止乞討，1600人被安置至收容機構，另有172名兒童重返校園。當地官員坦言，政策原意是協助弱勢，卻沒想到市集攤商事後才驚覺，白天坐在門口行乞、晚上向他們收取利息的「老闆」，竟然是同一個人，令人難以置信。

