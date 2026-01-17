政府信保支持2500億美元融資 專家：助力企業籌資

（中央社記者蘇思云台北17日電）台美關稅談判達成共識，將透過台灣模式，帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元。專家表示，政府透過信保支持2500億美元融資，可以提高金融機構融資意願，長期勢必增加企業對美投資，但實際金額很可能低於2500億美元。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等目標。

行政院副院長鄭麗君說明，在投資合作方面，台灣同意以2類性質不同的資本承諾投資美國，包括台灣企業自主投資2500億美元，以及由台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超受訪告訴中央社，這次共識有2部分，一是直接投資2500億美元，勢必屬於外人直接投資（FDI）定義，二是政府信用保證2500億美元，須取決於企業投資意願，才會啟動後續的融資程序，兩者屬性完全不同。此外，他也認為雖然政府擔保額度達2500億美元，但實際創造融資金額可能低於2500億美元。

林啟超解釋，以台積電公司等級為例，可自行在市場發行美元債券或公司債，其餘大型公司也可透過聯貸案進行，換言之，國際大型企業籌資管道多元且容易，相較之下，需使用信用保證融資通常是較小規模的企業，因其融資成本相對高。

富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，透過信用保證機制，主要目標是讓台灣廠商追隨台積電或其他高階伺服器廠商，到美國形成產業聚落，透過信用保證機制，廠商有機會取得成本相對便宜的資金，有望助力廠商融資。

羅瑋指出，未來還是要看後續如何具體執行，以及必須何時執行完畢等。（編輯：潘羿菁）1150117