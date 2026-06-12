政府信保錢進美國 首期募集超標

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國發會12日舉行「企業投資美國融資保證機制出資意向書簽訂典禮」，金管會主委彭金隆（前排左五起）、國發會主委葉俊顯、行政院副院長鄭麗君、美國在台協會（AIT）處長谷立言及出席的銀行代表在簽約後合影。（姚志平攝）

台美簽署貿易協定中，由政府擔保的新台幣2500億元信保機制，這筆「錢」有著落了。國發會12日舉辦「企業投資美國融資保證機制」出資意向書簽訂典禮，國發會主委葉俊顯表示，15家銀行首期共募集5.75億美元，加計國發基金出資8億美元，首期專款總計可達13.75億美元，比原定計畫還踴躍。

此次共有台灣銀行、中國信託、華南銀行、台北富邦、國泰世華等共15家公民營銀行參與，加入首期募資方案。其中中信銀以「最高級距」之姿出資7500萬美元，北富銀與國泰世華銀則分別出資2500萬美元，讓國發會相當有面子。

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國發會官員表示，募集情況超乎預期，企業首期可融資金額550億美元，預計7月受理辦理，保證成數最高50％，由於半導體供應鏈資本額高，單一企業最高授信額度為50億美元，政府做後盾，協助供應鏈赴美投資。

葉俊顯表示，與公民營銀行合作推出的融資保證機制，核心目的就是為了降低銀行的授信風險，支持金融機構願意提供企業授信，協助我國企業進軍美國供應鏈、打造產業聚落，進一步擴展台灣科技產業的全球競爭力。

行政院副院長鄭麗君表示，有銀行加入，對產業來說是振奮的消息，她認為，全球供應鏈重組，高科技產業持續向外投資，才能保持領先地位、擴大國際布局，美國是世界AI發展的中心，台灣扮演關鍵力量，半導體供應鏈赴美投資不是產業移轉，而是供應鏈「延伸和擴展」，融資信保機制邀請金融業加入，將能深化台美高科技夥伴關係。