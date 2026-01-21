政府信保2500億美元幫籌措3.5%即可…李淳：對比日韓皆是政府全額出資…企業自主也是談判近滿分的原因

台美關稅談定對美投資採「台灣模式」，即是企業自主投資2500億美元，政府再提供2500億美元的信用擔保額度，日前政府也清楚說明，信保機制所需的專款約為62.5億至100億美元。前駐歐盟代表李淳今（21日）上電台節目《新聞放鞭炮》指出，日韓對美投資都是政府出錢，但台灣是企業投資、政府提供信保機制，這點也是他認為談判接近滿分的原因。

針對信保機制，國發會說明，將由該部會主則，擬國發基金出資，並優先邀請公股、民營銀行共同參與，規模將為62.5億美元至100億美元；未來將分五期注資，規劃則會依廠商實際需求配合。

對此，李淳表示，日本和南韓直接對美投資是政府出資，美方不會管到底是政府向企業募款或是其他形式注資，反正就是要政府出面。他直言，這點也是自己認為台美關稅談判結果接近滿分的原因，台灣只要拿2500億美元的3.5%，大約100億美元。



李淳說，若是按照日本的投資模式，2500億美元就完全是要台灣政府拿錢出來，因此台灣的企業自主投資跟日韓的模式有著根本上的差異。他表示，國內那些亂罵掏空的留言，應該去罵日本或南韓政府，與台灣是無關的。

(圖片來源：新聞放鞭炮、行政院)

