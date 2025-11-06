政府停擺致航管員不足 全美40座機場7日起航班減10%

聯邦政府停擺5日邁入第35天，創下美國政治史上最長紀錄；全美40座主要機場自7日起削減約10%航班，以因應人力短缺問題。

「華盛頓郵報」報導，隨著政府停擺進入第二個月，航空管制員下周將再度領不到薪水。

川普政府5日宣布，將調降全美疏運量最高的前40座機場約10%的航班，以減輕航管員壓力。該措施預定7日生效，恐導致航班延誤與取消情況惡化，相關細節預計6日公布。

這項史無前例的措施勢必波及貨運業務與商務旅客，也可能打亂原訂月底感恩節連假出遊的旅客規畫。

航空數據分析公司「Cirium」以芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare International Airport)為例指出，若削減10%航班，意味每日減少121個航班，等於少了逾1萬4500個座位。

運輸部長達菲(Sean Duffy)表示：「肯定會有人感到不滿，但我們的首要任務仍是確保空域安全。」

代表美國主要航空公司的「美國航空運輸協會」(Airlines for America，A4A)發布聲明指出：「我們正與聯邦政府合作，了解新政策細節，並努力減輕對乘客及貨運業的衝擊。」

聯邦航空管理局(FAA)局長貝德福(Bryan Bedford)與達菲共同宣布這項措施。貝德福強調，美國航空系統依然安全，營運效率與政府關門前無異。

然而，貝德福坦言，根據飛行員自主提交的安全揭露報告與相關數據分析，航管員的疲勞情況令人憂心。

「國家廣播公司新聞網」報導，自政府停擺以來，全美已有數十座機場通報數萬起航班延誤事件；僅2日當天，就有超過5000架次往返美國機場的航班延誤；國家運輸安全委員會(NTSB)指出，當天全美安檢人次多達270萬人。

航班追蹤網站FlightAware數據顯示，3日晚間美國境內及進出美國的航班共有2885架次延誤，另有70多架次取消。

受影響最嚴重的為往返芝加哥歐海爾國際機場、紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)、甘迺迪國際機場(John F. Kennedy International Airport)，以及哈茨菲爾德–傑克森亞特蘭大國際機場(Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport)的旅客，這些機場共出現900多架次延誤、35架次取消。

FlightAware進一步指出，4日航班取消數量翻倍至148架次，延誤航班則略減至2133架次。

