政府停擺、艾普斯坦醜聞影響 川普支持率降至第二任期新低

據蓋洛普最新民調顯示，美國總統川普（Donald Trump）的支持率已降至第二任期新低，僅有36%的受訪者認可其工作表現，較10月份的41%進一步下滑。

據蓋洛普最新民調顯示，美國總統川普的支持率下降至新低。（圖／美聯社）

根據美媒《usa today》報導，蓋洛普於11月3日至25日進行的民調，川普目前的支持率已接近其第一任期末期創下的歷史最低點34%，當時正值2021年國會大廈騷亂事件後。蓋洛普指出，川普在第二任期內的先前最低支持率是7月份的37%。

民調數據顯示，川普在各政黨支持者中的認可度均有下降。在共和黨人中，支持率從先前的91%降至84%，創下其第二任期以來的最低水平。獨立人士對川普的支持率則從10月的33%降至25%。而民主黨人對川普的支持率更是從6%下滑至僅剩3%。

廣告 廣告

川普經歷數月相對穩定的支持率後，近期支持度明顯下滑。根據紐約時報民調資料，川普第二任期內的支持率已從1月的52%降至目前的41%。民調數據網站「RealClearPolitics」民調平均值顯示，川普在11月14日的支持率跌至42.3%的新低，同時期政府經歷了長達43天的停擺，且艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的電子郵件醜聞持續發酵。目前，川普在「RealClearPolitics」民調平均值中的支持率為42.7%。

除支持率下降外，川普的反對率也從10月的54%上升至60%。民調顯示，民眾對高物價的擔憂仍然存在，同時川普政府持續向美國城市部署國民警衛隊，並計劃加大對委內瑞拉毒販的軍事打擊力度，同時向烏克蘭施壓要求接受和平協議等，都受到民眾的質疑。

蓋洛普民調進一步揭示，川普在多個政策領域的支持率均有下滑。自3月以來，他在聯邦預算議題上的支持率下降了12個百分點，對烏克蘭問題的處理下降10個百分點。根據蓋洛普的數據，川普在移民問題上的處理自2月以來下降了9個百分點，而在中東局勢和經濟問題的處理上分別下降了7和6個百分點。

延伸閱讀

香港宏福苑大火 台灣紅十字會4天湧223萬善款

不受惡火影響？港媒：政壇盛傳立法會選舉「如期舉行」

影/就是不怕？網爆料又有工人「吞雲吐霧」 影片曝光港人炸鍋