政府停擺 逾75萬公務員逾1個月沒收入 有人變賣家當、網上籌款

聯邦政府關閉進入第二個月，超過75萬聯邦公務員已一個月沒有收入，只能靠信用卡支付帳單，或去救濟站領取食物，然後盤算在沒有收入的情況下，自己還能撐多久。

根據華盛頓郵報報導，在政府出版局(Government Publishing Office)任職、現年53歲的辛西亞．布朗(Cynthia Brown)自政府關門以來，被迫賣掉兩部舊iPhone等值錢家當，還錯過還款期限，連愛車也被沒收，三餐只靠咖啡和蛋白奶昔果腹，不得不透過募款網站GoFundMe捐款勉強支付生活開銷。

布朗工作內容是記錄國會議事過程，很清楚國家困境：「毫無進展才是讓我最害怕，他們(朝野)根本沒有取得任何進展。」布朗說著說著哭泣道：「他們彼此仇恨如此之深，讓我們老百姓只能夾在中間左右為難。」

而且11月起這場政治惡鬥直接影響「聯邦補充營養援助計畫」(SNAP，俗稱糧食券)與補助低收家庭子女「啟蒙計畫」(Head Start)的撥款，雖然已有兩家聯邦法院裁定政府必須支付部分經費，但具體時間尚不清楚。

加州沙加緬度(Sacramento)社安金專員克萊麗莎．布朗寧(Clarissa Browning)，原本生活捉襟見肘，加上丈夫最近被解雇，一家三餐仰賴SNAP的她，一旦少了這筆補助根本無法過活：「實在是雪上加霜，我們已經花光所有積蓄。」

報導指出，全美210萬名聯邦僱員，有超過75萬人被迫強制休假，31歲的柯萬(James Kirwan)就是其中一人，擔任「國家勞資關係委員會」(National Labor Relations Board)律師的他面對水電、食物、房租等生活開銷，加上16萬元學貸負擔，被迫取消前往芝加哥參加近親婚禮，並做了最壞打算：「我大概還能撐兩周，之後就得背負沉重的卡債或巨額貸款。」

數據顯示，聯邦行政部門約有六分之一僱員收入低於全國中位數工資(約6.2萬元)，因此聯邦僱員教育和援助基金(Federal Employee Education and Assistance Fund，FEAF)收到超過1萬份150元小額津貼申請，短短一個月額度逼近百萬元上限，本周起停止申請，執行長基歐(Robyn Kehoe)透露申請者多半是為購買食物：「和許多美國同胞一樣，這些聯邦僱員都是月光族，如今連基本生活都難以維持。」

