政府停擺36天！美運輸部：周五起40機場削減10％航班

美國聯邦政府停擺邁入第36天，產生無薪工作或請假不做情形，導致全美航班延誤、取消的情況越趨嚴重。（示意圖／翻攝自pexels）





美國政府於10月1日開始停擺，停擺主因是因為未在預算案上取得共識，非必要業務將全面暫停，只留下執法、邊境安全等職務，今（6日）美國聯邦政府停擺邁入第36天，創下史上最長紀錄。

停擺導致包括飛航管制員在內許多重要人員，因拿不到薪水，產生無薪工作或請假不做情形，導致全美航班延誤、取消情況越趨嚴重。

運輸部長達菲表示，若國會和白宮沒達成協議重啟政府運作，本周五開始將會削減全美40個主要機場約一成的航班。

