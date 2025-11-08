政府停擺39天！亞特蘭大機場誤點逾5.5小時 全美2天1330航班喊卡

2025年11月8日，旅客在美國聖地牙哥國際機場的航廈內穿梭。美聯社



美國政府停擺進入第39天，多地機場持續縮減航班，兩天共計取消1330班次。而在兩黨僵持不下的情況下，航空公司正為更多班次取消做好準備。

自上月1日起，聯邦政府停擺導致機場航管人員被迫無薪上班，引發請假潮。在人力端缺的情況下，美國聯邦航空總署（FAA）出於安全考量，週五（11/7）起要求航空公司在40座主要機場每天削減4%航班。

週五啟動的航班削減，涉及美國航空、達美航空、西南航空、聯合航空等美國四大航空公司約700個航班，包括。週六取消的航班數量與週五大致相同，兩天共計取消1330個航班。

路透社指出，全美航班削減幅度將於下週二（11/11）升至6%，並在14日前達到10%

據FAA週六（11/8）通報，全美25個機場出現航管人力短缺問題，導致亞特蘭大、紐瓦克、舊金山、芝加哥及紐約等至少12個美國主要機場航班延誤，其中亞特蘭大機場航班平均延誤更達337分鐘。

報導指出，繼週五7000個航班延誤及1025個航班取消後，週六又有約5450個航班延誤。

美國參議院商業委員會主席、德州共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）在週五的辯論中，將航管危機歸咎於政府停擺，並透露飛行員已提交超過500份安全報告，指出航管員因疲勞導致失誤情事。

政府停擺導致全美1.3萬名航管人員與5萬名機場安檢人員被迫無薪上班，請假潮導致缺勤率攀升。許多航管員已接獲通知，下週將持續無法獲得薪酬。

美國運輸部長達菲（Sean Duffy）警告，若政府持續關門，他將要求航空公司削減20%班次。「我不希望這種狀況發生，如果航管員開始正常上班，減輕人力壓力，我們就能扭轉局面」。

美國國會持續就撥款法案在參議院進行政治攻防。民主黨人將政府停擺歸咎於共和黨拒絕就年底到期的健保補貼進行協商，共和黨人及川普政府則援引航管等問題，試圖施壓民主黨支持無附加條件的「乾淨」撥款法案。

