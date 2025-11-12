政府停擺43天終將重啟！美眾議長強生宣布召回議員 結束史上最長國會空窗期

美國國會山莊。 圖 : 翻攝維基百科

[Newtalk新聞] 美國聯邦眾議院自 9 月 19 日最後一次表決後陷入史上最久「長達六週」的空窗期停擺。直到美國時間 11 月 11 日，眾議院議長強生（Mike Johnson）才終於宣布召回議員，準備表決參院版本的撥款案，結束這場僵局。

強生堅持「無需妥協」的強硬立場，成了這場長達 43 天癱瘓的關鍵。據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，他以關閉眾院為手段，意圖逼迫民主黨讓步，也暫時壓下了黨內的不滿；如今會期重啟，累積數週的焦躁與分裂可能全面爆發。共和黨在眾院僅以微弱多數掌控席次，讓強生的議長位置如履薄冰，即便成功推動政府重啟，眼前仍是一連串棘手難題。

美國總統川普在週一接受《CNN》訪問時明確表態支持重啟政府。 圖：翻攝自 X

據報導，美國總統川普在週一接受《CNN》訪問時明確表態支持重啟政府，被視為幫強生「止血」的一劑強心針。共和黨內部普遍認為，若沒有川普背書，議長的領導權恐難保。

事件源於《平價醫療法案》（又名歐巴馬健保）補貼即將到期，民主黨要求延長補助以防保費暴漲，參議院已通過相關方案，並敦促眾議院跟進。但強生若放行表決，勢必引發黨內保守派反彈；若堅持不動，又會遭到中間派逼宮；部分議員甚至揚言提出「強制提案」，繞過領導層自行推案，令強生陷入進退兩難。

美國眾議院共和黨籍議長強生。 圖：翻攝自 Speaker Mike Johnson X（前推特）帳號

報導指出，紐約州共和黨籍眾議員羅勒（Mike Lawler）呼籲暫時延長補貼一年，同時著手醫改。強生則對媒體表示，政府補貼「只會讓保險公司趁機哄抬價格」，拒絕表態是否願意排案。這番態度在黨內掀起不安，不少人憂心，若民眾的保費持續上漲，共和黨將在明年期中選舉面臨反噬。

眾院規則委員會率先復會，會中氣氛劍拔弩張，共和黨主席福克斯（Virginia Foxx）指責民主黨「自以為在替人民打抱不平，結果一場空」。民主黨籍議員麥高文（Jim McGovern）則冷嘲：「好久不見，各位。」他痛批共和黨讓國會停擺成為「近代最丟臉的一幕」。

