政府停擺43天終將重啟！美眾議長強生宣布召回議員 結束史上最長國會空窗期
[Newtalk新聞] 美國聯邦眾議院自 9 月 19 日最後一次表決後陷入史上最久「長達六週」的空窗期停擺。直到美國時間 11 月 11 日，眾議院議長強生（Mike Johnson）才終於宣布召回議員，準備表決參院版本的撥款案，結束這場僵局。
強生堅持「無需妥協」的強硬立場，成了這場長達 43 天癱瘓的關鍵。據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，他以關閉眾院為手段，意圖逼迫民主黨讓步，也暫時壓下了黨內的不滿；如今會期重啟，累積數週的焦躁與分裂可能全面爆發。共和黨在眾院僅以微弱多數掌控席次，讓強生的議長位置如履薄冰，即便成功推動政府重啟，眼前仍是一連串棘手難題。
據報導，美國總統川普在週一接受《CNN》訪問時明確表態支持重啟政府，被視為幫強生「止血」的一劑強心針。共和黨內部普遍認為，若沒有川普背書，議長的領導權恐難保。
事件源於《平價醫療法案》（又名歐巴馬健保）補貼即將到期，民主黨要求延長補助以防保費暴漲，參議院已通過相關方案，並敦促眾議院跟進。但強生若放行表決，勢必引發黨內保守派反彈；若堅持不動，又會遭到中間派逼宮；部分議員甚至揚言提出「強制提案」，繞過領導層自行推案，令強生陷入進退兩難。
報導指出，紐約州共和黨籍眾議員羅勒（Mike Lawler）呼籲暫時延長補貼一年，同時著手醫改。強生則對媒體表示，政府補貼「只會讓保險公司趁機哄抬價格」，拒絕表態是否願意排案。這番態度在黨內掀起不安，不少人憂心，若民眾的保費持續上漲，共和黨將在明年期中選舉面臨反噬。
眾院規則委員會率先復會，會中氣氛劍拔弩張，共和黨主席福克斯（Virginia Foxx）指責民主黨「自以為在替人民打抱不平，結果一場空」。民主黨籍議員麥高文（Jim McGovern）則冷嘲：「好久不見，各位。」他痛批共和黨讓國會停擺成為「近代最丟臉的一幕」。
更多Newtalk新聞報導
中港影視圈震動! 傳王家衛涉「不當言論」遭審查、被關的「他」遭稱已死 中共急駁斥
怕賴清德沒聽清楚 再唸一遍! 國台辦籲「認祖歸宗」提台北「這4條」道路
其他人也在看
美政府重新開張在即！全國航空大亂 各地議員騎機車、共乘返華府趕投票
自10月1日起的美國聯邦政府關門已持續六週，眾議院議員也在結束長達53天的休會後，於當地時間11日陸續返回華盛頓，準備表決結束政府停擺的預算法案。這場歷時42天、創下美國史上最長紀錄的關門危機，終於有望劃下句點。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
僅短短15秒！泥沙淹蘇澳池碧宮 停車場「車泡泥海」
宜蘭縣 / 綜合報導 宜蘭蘇澳昨(11)日受到豪雨侵襲，池碧宮附近兩度爆發嚴重土石流，大量泥沙沖瀉而下，讓當地居民的住家全部都被泥水淹沒。池碧宮的地下停車場，更是被淹成「泥流宮」，鐵門被土石撞到變形，還一度無法打開，裡面的車輛更是直接泡在泥水中，造成龐大財損。池碧宮的工作人員說，當時眼睜睜看著大水夾帶泥沙沖下來，整個過程只有短短十五秒而已，餘悸猶存。 一鏟接著一鏟，國軍再次當起「鏟子超人」，想盡快把砂石清乾淨，各類機具也從沒停過，豪雨引發的土石流，讓宜蘭蘇澳池碧宮一帶，被淹得狼狽不堪，尤其池碧宮地下停車場，泥水湧入之快，完全可說是迅雷不及掩耳，再也看不見灰黑色地板，水位愈變愈高，被捲進來的雜物也愈變愈多，車子直接被泡在「泥流宮」。記者張權說：「我們回到現場之後，雖然水是已經退得差不多了，但是現場其實還有國軍弟兄，以及現場的一些工程人員，都在這裡幫忙清淤。」出入口原本全被泥沙堵住，鐵捲門凹到變形，因為被土石瘋狂狠砸，一度無法打開，怪手也沒辦法進去，只能靠人力一步一腳印，一邊清淤，一邊把鐵門打開。宜蘭池碧宮小編艾蜜莉說：「應該十五秒鐘不到，它(土石流)就下來了，已經來不及了，然後我從看到，到進門和關門大概五秒鐘，然後就，就淹水了。」附近街道全被染成泥黃色，有行動不便的長者，騎個電動車也困難重重，居民只能咬緊牙關，和鄰居齊心協力，清理戶外泥沙，有人難掩無奈，畢竟住處家具都泡爛了。當地居民說：「就是這樣了，這間現在看要怎麼處理了，這個整理也沒用了啦。」11日的誇張雨勢，下午三點帶來第一波泥流，當時萬萬沒想到，一個小時後又再來一波，讓家園面目全非，財損也難以估計，居民只希望，能趕快恢復正常生計。 原始連結華視影音 ・ 15 小時前
解封美國政府參院過關 眾院議長承諾盡速開議
美國聯邦參議院在美東時間11月10日深夜，成功通過一項兩黨合作的迷你撥款包裹法案，正式結束持續41天的政府關閉危機，讓聯邦政府運作即將在本周內逐步恢復。這項關鍵突破來自8位民主黨籍參議員選擇跨越黨派界線，與共和黨人聯手提供足夠票數，將修訂後的持續決議案（CR）及3項支出法案合併成單一迷你包裹法案，隨即送交眾議院審議。當天稍早順利通過程序性測試投票過程持續至1......風傳媒 ・ 1 天前
屏東停班停課! 獅子鄉造冊民眾延後領普發 警車出動廣播
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導鳳凰颱風來襲，也影響到偏鄉地區領取普發一萬元的現金。屏東縣12日停班課，銀行沒有開門，導致獅子鄉已經登記造冊的民眾，沒有辦法領取一萬元。加上領錢的派出所位在土石流潛勢區內，避免民眾颱風天撲空，警方也出動警車來廣播。民視 ・ 14 小時前
日本天皇親授謝長廷「1勳章」！ 中國外交部氣：錯誤舉動
前駐日代表謝長廷近日到日本皇居出席秋季授勳儀式，德仁天皇親授「旭日大綬」勳章，並從日本首相高市早苗手中接獲證書。對此中國外交部一如既往的表達不滿，聲稱日本執意提議並推動給鼓吹「台獨」論調的人授勳，是日方在涉台問題上的又一錯誤舉動。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 17 分鐘前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋遭藍白批情勒！黃暐瀚：立委被通緝應如2005年不分黨派聲援
中共指控民進黨立委沈伯洋涉分裂國家罪，總統賴清德喊話韓國瑜聲援遭藍白批「三軍統帥毫無擔當」。黃暐瀚分析，賴清德是以幹事長經驗期待院長保護委員，並指出2005年朝野都反對反分裂國家法，台灣立場應一致。風向台灣 ・ 18 小時前
中共嗆全球抓捕沈伯洋 賴清德喊話韓國瑜：站出來維護國會尊嚴
中國日前以涉犯分裂國家罪為由對民進黨立委沈伯洋立案偵辦，官媒央視更進一步發布起底影片，並揚言展開全球抓捕及跨境司法合作。對此，總統賴清德今（11）日表示，中國對台灣並沒有管轄權，更何況沈伯洋是在捍衛國家主權、維護台灣民主自由的憲政體制，非常期待立法院長韓國瑜夠率領跨黨派委員聲援沈伯洋，「否則的話，今天的民進黨的沈伯洋，明天可能是國民黨或民眾黨的任何一個人。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 1 天前
觀察／拜共諜、喊話見習近平與高市早苗爭議連發 藍營不滿鄭麗文「主旋律都在兩岸」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文上任後一週就因為參加馬場町白色恐怖受難者秋祭儀式，追思對象包括從事間諜情蒐而導致國民政府戰敗中共，又造成嚴重...FTNN新聞網 ・ 1 天前
民進黨批韓國瑜對沈伯洋補一刀 吳崢：看不見立法院長應有肩膀風骨
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 立法院長韓國瑜今（12）日就立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」一事回應總統賴清德，稱總統做法是「自己生病讓別人吃藥」；對此，民進黨發言人吳崢表示，遺憾韓國瑜身為國會龍頭，對自家立委遭威權國家跨國鎮壓「遲遲不吭聲」，直到賴總統提醒卻又藉機「指桑罵槐」，更誤解了台灣民主與憲政精神。 吳崢痛批：「韓國瑜院長指責賴總統未維護中華民...匯流新聞網 ・ 17 小時前
裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。中時新聞網 ・ 13 小時前
高市：台灣有事.日本出兵 中駐日官發「斬首文」
日本自衛隊因歷史因素，在主動行使武力上有諸多限制。2015年，前首相安倍晉三擴大解釋自衛權，放寬使用武力條件，其中一項為「存亡危機事態」；該法定義如果同盟國或友好國受到攻擊，且狀況危及日本國土、國民，則自衛隊可行使武力以達到防衛作用。而日相高市早苗在答詢時，表示台灣有事構成存亡危機事態。中共駐大阪總領事薛劍對此發文，暗示要將高市早苗斬首，引發日本政府不滿，對北京當局發出強烈譴責。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文「追思共諜」恐影響2026選戰？趙少康：要以台灣為重
國民黨新任黨主席鄭麗文8日出席白色恐怖祭悼活動，但該活動紀念對象包括中國共諜將官吳石，引起爭議，黨內也憂心會影響2026選戰。對此，國民黨戰鬥藍發起人趙少康今（11）日表示，鄭麗文說邀請單位沒有說，「她既然這樣講，我們就相信她」，但到底選區是在台灣，要訴求的是台灣選民支持，一切都以台灣選民利益為重。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前