政府先出錢 朝野競推給兒女第一桶金

在野黨與立委競推台灣未來帳戶與轉大人ETF，希望讓小孩成年後都有第一桶金。圖為家長育兒照片。（本報資料照片）

為搶救少子化危機，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌25日將一起宣布共同提案設立「台灣未來帳戶（TAIWAN FUTURE ACCOUNT，TFA）」，由政府為12歲以下孩童帳戶先存入一筆基金5萬元，且每年再存入1萬元至12歲，投資成長型ETF。民進黨立委郭國文24日也提出「轉大人ETF」方案，由家長與政府每月各出1200元，以基金方式操作，等孩子18歲時即可累積超過100萬元。

鄭麗文、黃國昌25日9時30分將於張榮發基金會舉辦「TFA助台灣一臂之力」記者會，宣布藍白共推「台灣未來帳戶TFA」政策，由政府為每位12歲以下孩童帳戶先存5萬元，每年再存入1萬元，至孩子成長到12歲止，委託專業團隊經營並投資成長型ETF，等到18歲才可提領使用；且帳戶所有權人為孩童本人，適用對象為所有設籍台灣的0至12歲孩童。

廣告 廣告

溯及民國114年9月1日起未滿12歲者，預估有226萬人可受益；該計畫擬試辦13年，受益人數預估可達370萬人，所需總經費預估3841億元。以年均報酬率6％計算，114年9月新生兒到18歲時，帳戶累積資金約34萬元。

藍白兩黨強調，鄭麗文與黃國昌已連續2周密會討論此事，民眾黨原版本為「先存5萬元，之後每年再存1.5萬元直至18歲」，但藍營認為經費過高，因此共同修正為現今版本，讓孩童準備讀大學之際可擁有第一筆資金，無論是要付學貸或其他用途，都可自由運用。

郭國文昨也提出「轉大人ETF」方案，依據台股18年加權股價報酬指數年化報酬率約10％估算，只要在孩童出生進行長期投資，就可以在成年時獲得一筆資金。舉例來說，只要孩童1至10歲時，家長與政府每個月各出1200元，18歲就可獲得超過100萬資金。

郭國文估算，假設以1年10萬名新生兒，補助1至10歲年齡層，每年預算額度約144億元，不致造成沉重的財政負擔。

面對藍白「台灣未來帳戶TFA」政策，郭國文昨強調，他早在11月4日質詢行政院長卓榮泰時就獲正面回應，經討論後才提出更完整方案，希望國家把錢用在對的地方，「也歡迎國民黨拿香跟拜」。

綠委張雅琳也批，抄作業不可恥，但抄完還說自己是第一，真的很丟臉，她早就要求卓揆研擬方案，政院也承諾會評估，「歡迎藍白一起為孩子把制度做得更好，但不要整天只想爭功搶勞」。