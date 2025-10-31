政府公私協力舉辦座談會 協助在台港澳人士規劃未來安心生活

大陸委員會與臺港經濟文化合作策進會卅日在高雄舉辦「關懷港澳居民來台居留定居座談會」。（臺港經濟文化合作策進會提供）

記者黃秋儒／高雄報導

大陸委員會與臺港經濟文化合作策進會自112年起持續於全台各地舉辦各式座談，昨（30）日在高雄舉辦「關懷港澳居民來台居留定居座談會」，與80餘位移居來台港澳人士、大專院校僑輔人員及港澳生座談交流，提供投資、就業及申請定居相關政策資訊與法規諮詢，協助在台港澳人士職涯規劃及安心生活。

本場座談由陸委會港澳蒙藏處處長兼策進會秘書長盧長水主持，並邀請機關代表及民間移民業者共同參與。盧長水致詞時表示，台灣社會具有友善與多元文化，港都高雄是一座熱情的城市，也吸引許多港澳新住民移居前來，目前約計有2,000位港澳朋友在高雄設籍，為南台灣港澳人士設籍人數最多的城市，政府非常歡迎港澳朋友選擇移居來台及來台就學。

盧長水並指出，近年來，港澳及僑外生留台意願持續增加，去年利用評點制留台的核准比例高達9成。政府也持續優化政策，包括「僑外生畢業留台評點制」及實施「留用外國中階技術人力計畫」等，擴大工作範疇，為港澳學生畢業後留台發展提供了更多機會。