政府再加碼！「這縣市」生育補助全國最高 符合資格可領15萬元

生活中心／彭淇昀報導

台灣正持續受到少子化的壓力，根據內政部公布10月戶政資料顯示，今年10月底的全國人口較去年同期少了9萬1951人，平均每天約減少251人。為了力挽生育率下滑，各地方政府紛紛加碼補助，其中連江縣最新宣布的方案最受矚目，每名新生兒可再獲1萬元，第4胎更祭出高達15萬元的補助，創下全國新高。

連江縣長王忠銘表示，生育補助將自明年1月1日起全面調整，第一胎補助提高至3萬元、第二胎為6萬元、第三胎為9萬元，並新增第4胎15萬元的加碼方案。（圖／翻攝自Pixabay）

連江縣長王忠銘昨（23）日表示，生育補助將自明年1月1日起全面調整，第一胎補助提高至3萬元、第二胎為6萬元、第三胎為9萬元，並新增第4胎15萬元的加碼方案。他強調，希望藉此改善生育意願，但相關預算仍需送交縣議會審議後才能正式上路。

此外，雲林縣也為生育津貼加碼，推出「2年6億催生增產－雲林萬寶龍」計畫，每胎加碼補助新台幣3萬元的坐月子費用，等於前3胎生育津貼每胎可領新台幣6萬元，第4胎起可領13萬元；目前已催生逾1萬700名新生兒。

嘉義縣也有第4胎的生育補助，第一胎補助12000元，第二胎補助24000元，第三胎補助36000元，第四胎以上則補助10萬元。

