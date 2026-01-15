政府出手解土方之亂 可寧衛大逃殺來了？股價跌停鎖死

可寧衛總部在高雄岡山。翻攝可寧衛臉書



受惠於「土方之亂」題材而連日飆漲的綠能環保股可寧衛*（8422），隨著政府端出具體因應措施，市場風向急轉直下。內政部國土管理署昨（1/14）日出手，試圖緩解土石方去化壓力與價格失序問題，消息一出，可寧衛*今（1/15）日股價重挫，盤中直接跌停鎖死在46.75元，賣壓湧現，跌停委賣單一度超過10萬張，成交量也急遽放大，與前兩日搶買盛況形成對比。

可寧衛*股價今日開盤即湧現大量賣單，開盤不久便摜壓至跌停，成交量從前一日的3萬多張放大至8萬張以上。市場人士指出，先前股價連日亮燈，已累積可觀漲幅，加上去年12月單月每股稅後盈餘僅0.09元，略低於市場預期，獲利了結賣壓同步出籠，使股價出現劇烈回檔。

國土管理署指出，為回應近期營建業界反映的「土方之亂」，已規劃三大因應對策，首先在運送流程上進行簡化，過去土石方須先送至中繼土資場暫置，未來若屬公共工程對公共工程，或為可再利用的乾淨砂石土方，可直接由工程端送往最終使用地，例如預拌混凝土廠或磚窯廠，減少不必要的轉運與堆置。

在運輸彈性方面，國土署也同意小貨車在不超載、符合道路相關法規的前提下，可載運土石方，以提升中小型工程的清運效率。至於最終去化量能，政府則開放港區作為重要出口，包括台北港、台中港及高雄港等，整體可提供超過7,000萬立方公尺的去化空間。其中，台北港可收容北北基與桃竹地區約3,000萬立方公尺，台中港約200萬立方公尺，彰化濱海工業區約104萬立方公尺，高雄港現階段則可去化約700萬立方公尺。

此外，各地方政府現有的大型合法填埋型土資場，仍可再收受約1011萬立方公尺土石方，並預計今年新增新竹縣一處填埋型土資場，提供約300萬立方公尺量能。國土署也取得交通部同意，放寬台北港收受土方的資格範圍，未來除公共工程外，合法土資場、具公益性的民間工程，如都市更新、社會住宅、重大促參案件，以及出土量達5萬立方公尺以上的民間大型開發案，只要經地方政府推薦，也可進入港區去化。

針對外界質疑土資場拒收、價格遭墊高的情況，國土署強調，公平會已介入調查，若查獲業者聯合哄抬價格，將依法裁罰，以維護市場秩序。

