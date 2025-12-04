政府出手限流小紅書！陳沂酸「我們也走到要翻牆的一天」：有推薦的VPN嗎？

政府指出中國社群平台「小紅書」去年迄今已涉1706件詐騙案，造成財損2億4768萬餘元，且其在中華民國境內不受法律管轄，發函官方也都被「已讀不回」，因此依法進行限流。對此，網紅陳沂在臉書酸，「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了，請問有推薦的VPN嗎？」

陳沂表示，行政院命令要暫封小紅書一年，因爲詐騙太多，台灣人用小紅書的族群有多少？「我聽到被騙的，通常都是臉書社團和Line群組，沒聽過有在小紅書被騙的，像（台北市議員）苗博雅就是在臉書上買手機被騙的。」

陳沂說，小紅書資訊非常實用，她美妝保養、時尚穿搭都是看小紅書，旅遊攻略也是，有很多不知道的景點都是看小紅書知道的，而且評價都挺真實。



陳沂酸，「想不到我們也走到要築起長城翻牆的一天了。請問有推薦的VPN嗎？接下來是不是要封抖音跟淘寶了啊？」

