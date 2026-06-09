政府剛拍板「每輛小黃補助1.5萬」！駕駛工會再發聲：運價應調漲

即時中心／高睿鴻報導

受中東戰爭影響，近期國際油價猛飆，自駕族群可能都已非常有感，何況是整天在路上穿梭、高里程數的計程車司機；為緩解小黃運降的承重負擔，交通部近期接連端出補貼方案，接續先前每車給予最多6000元油價補貼，昨（8）天宣布再加碼9000元，一口氣提高至每車1.5萬，並可使用至今（2026）年12月31日止。不過，雖然這筆錢對司機而言確實堪稱「及時雨」，但也有駕駛工會代表出面喊話，指政府調整運價才是更可行、效果更長久的方法。

計程車「每輛補助1.5萬」政策上路 駕駛工會發聲了

關於最新的小黃補貼政策，交通部長陳世凱說明，每車原本補助6000元，現再增加9000元，總補助額度提高至最高1萬5000元；補助方式維持「每公升折抵5元」不變，補助額度可使用至今年12月31日。他表示，已完成登記的計程車無須重新申請，新增補助額度將直接撥入，預計6月16日前完成入帳；而尚未登記的車輛，完成登記後，即可取得最高1萬5000元補助額度。

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關於提供補助的原因，陳世凱則說，計程車不只是交通工具，更是民眾通勤、就醫、夜間返家及生活接駁的重要運輸夥伴；駕駛朋友長年守護民眾交通需求，政府也有責任，在產業面臨經營壓力時提供必要協助。他也承諾，未來交通部將持續關注國際油價變化及產業營運情形，滾動檢討相關協助措施，作為計程車駕駛朋友最堅實的後盾；務必兼顧產業發展與民眾交通需求，確保運輸服務穩定不中斷。

漲價比補貼更重要？劉鴻樟：其他運輸業者恐怨「獨厚小黃」

另一方面，雖然政府已經給予幫忙，但駕駛工會依舊提出建言。據悉，全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟就公開表示，職業駕駛最需要的其實是「合理調整運價」；根據《ETtoday新聞雲》報導，劉也擔憂，若小黃司機持續領取補助，不無可能造成其他行業反感，例如遊覽車、貨運車、租賃車也都是運輸業者，不免質疑政府是否獨厚小黃。因此劉鴻樟強調，比起一直拿人民的納稅錢，直接對計程車司機灑幣，不如介入提升運價，讓司機獲得更好待遇；即便補助也有幫助，但工會依舊支持調運價。

因此，劉鴻樟也直接喊話陳世凱，希望交通部能重新檢視、通盤檢討各縣市運價，討論價格合理性，這或許比單純對司機發錢更好。

對於業界建議，陳世凱也坦承，他已看到調價相關的意見；不過他說，運價制定主要是「地方政府」主管業務，因此，工會當然也可對地方政府提訴求、展開溝通。但陳世凱仍承諾，交通部必定會在溝通過程中，持續給予幫助。他另強調，此波補貼是針對加油時的油價，由政府提供協助，可避免短期內司機要繼續出門開車載客，卻因油價急速上升，而大幅衝擊生活。

原文出處：快新聞／政府剛拍板「每輛小黃補助1.5萬」！駕駛工會再發聲：應調漲運價

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