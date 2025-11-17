政府加碼！機車族符合資格「最高領3500元」 名額有限錯過就沒了

生活中心／彭淇昀報導

機車族領錢了！嘉義市政府指出，近年交通事故統計顯示，機車事故占總事故比例近8成，肇因多以「未依規定讓車」及「違反號誌管制」為主。市府強調，培養機車駕駛遵守交通規則並養成正確駕駛習慣已刻不容緩。對此，嘉義市政府加碼發機車駕訓班費用補助，符合條件者即可領到最高3500元津貼，名額即將額滿，錯過就沒了。

嘉義市再加碼機車駕訓補助，符合資格最高可領3500元。（圖／翻攝自嘉義市政府交通處）

根據交通部委託陽明交通大學研究分析，接受駕訓者相比未受訓者，違規風險可降低59%，肇事風險則降低36%，顯示機車駕訓確實能有效提升用路安全。

嘉義市長黃敏惠表示，交通事故不僅威脅生命，更對家庭帶來無法彌補的傷痛。市府全力支持機車駕訓補助計畫，今年在交通部公路局每名市民補助1300元的基礎上，再由市府補足差額，提供「全額補助」優惠。嘉義市地區機車駕訓費用約3200至3500元，市府期望透過補助降低民眾負擔，提升駕駛安全，讓每一次上路都更安心，保護自己也保護他人。

嘉義市政府自111年起配合交通部推動機車駕訓補助政策，並於113年擴大至「全額補助」，讓市民免費參加訓練。114年度市府持續推動此政策，希望透過駕訓課程強化市民防禦駕駛與責任駕駛觀念，降低交通事故發生率，打造更安全的用路環境。

嘉義市政府指出，114年度原規劃的900個補助名額已全數用罄。為鼓勵更多市民參訓，市府特別加碼提供410個全額補助名額，讓更多市民能免費參加機車駕訓課程，學習正確的防禦駕駛觀念，守護自身與他人安全。

交通處長許啟明補充，駕訓課程包含6小時學科訓練（駕駛道德、交通法規及汽車構造各2小時）及10小時術科訓練（含模擬實際道路駕駛），由專業教練在安全場地指導，讓學員掌握安全騎乘要領。凡自114年1月1日至12月31日止，在嘉義市及嘉義縣合法設立之機車駕訓班參訓並考取駕照的市民，皆可由駕訓班協助申請訓練費補助。新增的410名額已即日起開放申請，市府呼籲市民朋友把握機會踴躍報名。

