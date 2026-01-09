政府因應無人機侵擾 鄭麗君：關鍵基礎設施建構聯防反制機制

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院副院長鄭麗君昨(8)日主持「行政院國土安全政策會報第16次會議」，鄭麗君表示，面對灰色地帶衝突、戰災風險及新型態威脅，政府將持續強化關鍵基礎設施(CI)防護韌性，建構CI反制無人機系統區域聯防體系；並透過積極參與各項演練，完善CI與地方政府及相關支援之整體機制，以快速應變處置，維持社會與民生穩定。

鄭麗君聽取「關鍵基礎設施無人機區域聯防反制系統建置規劃」報告後指出，因應近來中國軍演及國際地緣政治變化，台灣必須做更萬全的準備，尤其面對各種新型態、灰色地帶衝突的可能性，包括無人機侵擾等風險預判，都必須事先建立聯防反制機制，並強化資安相關措施，這些工作皆有賴各單位持續努力，才能順利推動。她期盼各單位詳實規劃相關應處計畫，落實平日執行，並透過未來演練進一步精進，在新的1年能有更全面的韌性整備計畫。

針對「2025城鎮韌性(關鍵安全基礎設施防護)演習觀察及策進」報告，鄭麗君表示，去年度城鎮韌性演習，搭配國防部全民防衛動員署所規劃的全民防衛動員演習，共同驗證CI在灰色地帶衝突情境下，尤其是在戰災應處，以及CI與地方政府間合作應變能力。

鄭麗君強調，針對本次報告所提CI多元防護作為、自救能力及外部支援防護等相關計畫，務必確實落實，各部會應特別留意新增的CI，並協助訂定安全防護計畫。此外，鄭麗君也請經濟部及金管會等各相關部會從所屬CI事業單位既有持續營運計畫範本進行思考與延伸，進一步協助民間企業擬定持續營運計畫指引，強化營運韌性。

針對去年12月19日發生「台北車站及南西商圈隨機襲擊事件」，鄭麗君指出，此事件雖屬單一暴力攻擊，惟未來若遭遇系統性攻擊，其規模與危害恐更為嚴重。各級政府單位有必要以最嚴謹態度設想各種情境，重新檢視現行應變作為，並強化從暴力攻擊至反恐應變之系統性指揮與應變體系。

