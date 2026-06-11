政府大喊健康台灣 葉元之揭身心調適假：名為調適 實為「有事請假」

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國民黨立法委員葉元之今日於立法院質詢時，就政府推行的公務人員「身心調適假」制度提出嚴厲批評，直指該假別設計邏輯矛盾、流於宣傳，根本無法回應教師職場心理健康日益惡化的現況。

葉元之首先詢問行政院人事總處，身心調適假實施以來申請情況是否踴躍。人事總長回應，截至今年4月底，累計申請人次達29,673人次，總時數逾26萬小時，比例「不算低」。

然而葉元之隨即點出制度核心矛盾：身心調適假目前係「併入」7天事假額度計算，並非獨立假別。他批評，政府一方面高調宣示「健康台灣」政策目標，強調讓公務人員保持良好身心狀態；另一方面卻將身心調適假歸類於事假，形同認定「請假者有私事要辦」。「你說是為了身心健康，結果把它定位成有事，這不是很奇怪嗎？」葉元之直言。

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對此，人事總處解釋，當初設計時考量若獨立設置假別、標籤化明顯，恐使公務人員因怕被貼標籤而不敢申請，因此選擇併入事假，且明確規範不影響考績。葉元之對此反駁，這等於是「鼓勵大家偷偷摸摸請假」，邏輯根本站不住腳。

質詢轉向教育現場後，葉元之語氣更趨嚴峻。他指出，目前許多教師壓力極大，不少人已在就診身心科，高雄更接連發生教師輕生或出現危機行為的事件。「這種情況不是放3天身心調適假就能解決的。」

葉元之質疑，教育部面對教師心理危機的回應方式，竟是要求教師去上「自殺防治研習」，不僅無助於緩解壓力，反而占用教師額外時間，令人更加反感。他痛批教師一年內須參加環境教育、交通安全、特殊教育、情緒教育等各類研習，「研習如果有用，現在不會這麼嚴重」。

他要求教育部正視造成教師身心壓力的根本原因，提出實質改善措施，而非沉溺於宣傳。他直言：「教育部的問題就是自我感覺良好。」

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