政府失能青年失望 少子化危機已成台灣生存保衛戰

迎接2026年，社會仍沉浸在跨年慶祝的餘溫中，內政部公布的2025年全年新生兒出生數不得不令人凜然警醒。台灣最新出生數字10萬7812人，不僅創下歷史新低，也是連續第十年下降，同時65歲以上人口比率正式突破20％，台灣正式躋身「超高齡社會」。死亡人數持續高於出生人數，人口自然負成長已成常態。這樣的數據不只是統計名詞，而是涵蓋經濟、安全、社會結構與未來競爭力的複合危機，其影響深遠，值得全社會嚴肅反思。

人口崩跌絕非一朝一夕，解決方案也難立竿見影，但如果政府敷衍了事，無異是將台灣人口危機推向深淵。統計顯示，2024年全年出生數為13萬4856人，2025年驟降至僅10萬7812人，年減比率接近二成。人口自然減少、結婚對數下降與低生育持久化，共同推動了這一跌勢。若再拉長時間軸，自2016年以來出生數年年下降，人口結構失衡程度益發明顯。

這一現象並非單純的統計波動，而是結構性變化的累積結果。青壯年勞動力人口減少、結婚率與生育率同步下滑、老年人口比重上升，這些趨勢一旦形成自我強化循環，將對國家經濟成長、社會福利體系與國安動員能力構成長期壓力。面對人口危機，近年政府推動多項政策，包括育兒津貼、托育補助、延後退休、社會住宅等。然而，政策整合是否到位、資源是否有效配置，社會上已有廣泛質疑。

民進黨政府早在2017年即宣布成立「少子女化辦公室」，表示要以七年編列約4000億預算面對此一國安層級問題。日前衛福部部長石崇良在立法院備詢時吃了誠實豆沙包，竟坦言，「我們確實沒有成立這個少子女化對策辦公室」。民眾黨主席黃國昌痛批，政府說謊成性。

沒有少子女化辦公室令人錯愕，事實上社會對政策效能的不滿持續存在，例如鼓勵生育討論十數年，政府生育補助仍遠遠無法補償實際育兒成本、托育資源供給不足、青年居住負擔高昂等現況，都削弱了年輕世代的生育意願。

高房價、低薪資、教育與育兒成本攀升，是年輕人不婚、不育的普遍理由。雖然官方數據可能未逐一量化，但多項社會調查已指出：台灣工作收入長期停滯，尤其在物價與房價高漲的壓力下，年輕人對於家庭與子女的經濟可及性感到憂心。這樣的結構性經濟問題不會短期改善，若缺乏有力的制度性支援，例如長期托育保障、租住正義措施、稅制與社會福利再設計，生育困境將持續深化。

除了經濟現實之外，安全感不足也在侵蝕生育意願。全球地緣政治緊張、區域軍事演習頻繁、兵役政策調整等，都是影響年輕世代對未來信心的重要因素。研究與民調顯示，不確定的社會環境會降低家庭建立與生育的決策傾向。雖然政府強調國防與安全必要性，但如果民眾感受不到和平與穩定的長期保證，婚育意願勢必受影響。

人口少子化不僅是社會議題，更是國家安全、經濟活力與文化傳承的核心命題。當新生兒數出現歷史新低、老年人口比重突破關鍵值時，我們不應再以片段政策應對，而必須從制度設計、社會共識與長期投資角度重新構築生育友善環境。

