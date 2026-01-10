政府完全無作為 在野批缺德

總預算卡關在野黨挨批「為德不卒」，國民黨立委回嗆，「政府完全無作為，不就是缺德嗎？」圖為賴清德總統10日出席在台北世貿一館舉行的「2026 AI人才年會」。（趙雙傑攝）

115年度中央政府總預算持續卡關，國民黨、民眾黨立院黨團擬提案，將具有急迫性的新興預算項目優先審議。對於賴清德總統指在野黨此舉是「為德不卒」。國民黨立委王鴻薇批評，賴總統與中央政府除了照三餐罵在野黨外，有努力了什麼？「你說在野黨是為德不卒，但你完全無作為，不就是缺德嗎？」

王鴻薇指出，在野黨尋求努力，讓民生預算能先行付委審查，解決包含TPASS或是婚育補助預算增加或是能夠實施，賴總統居然還是繼續批評在野黨，說是為德不卒，「我想請問賴總統，對於中央政府總預算除了每天照三餐罵在野黨之外，請問賴總統你的努力是什麼？」

國民黨立委牛煦庭也認為，賴總統才應該好好想一想，到底誰先開始用這些民生法案做情緒勒索，誰才是真的為德不卒，「難道不是你那個大吃法案自助餐的行政團隊嗎？」

他強調，軍人加薪法案早就過關，賴總統都願意花上兆元去購買武器，規模約百億而已的軍人加薪，到現在都不願意依法編列呢？退休警消公教一輩子為國家奉獻，停砍退休待遇，這麼簡單的事情為什麼賴總統不願意予以照顧呢？

牛煦庭表示，就是因為立法院通過的法案，行政院拒絕編列預算，所以才導致預算僵局，賴總統氣急敗壞再度指責在野，不但沒有辦法解決問題，反而恰恰證明自己沒有能力解決問題、解決朝野僵局，只會製造更多問題，而且毫無格局。

民眾黨立委張啟楷指出，解開總預算案爭議的鑰匙就在賴總統手上，只在他的一念之間，賴在擔任行政院長任內，也沒有發生過立法院三讀通過的法定預算行政院不編列。去年行政院也曾短編了一些法定預算，後來經過朝野協商，白紙黑字簽定說會馬上追加，當時這個結就解開了。只要學去年的成功模式，總預算案就可以付委。