政府官員私下表示「日本需要核武」惹議 內閣澄清：堅持無核三原則

日本新首相高市早苗10月21日率新內閣合照。路透社



日本政府又爆失言爭議？共同社報導，日本政府一名負責安保政策的內閣官員，私下與記者談話時表示「日本需要核武」，言論引發軒然大波，在野黨群起強烈指責，中國外交部也發言批評。

內閣官房長官木原稔19日在記者會中對此表示：「政府堅定奉行無核三原則作為政策方針」。

被問到作出此發言的官員是否位子不保時，木原僅表示「不會對個別報導作出評論」。

根據共同社報導，該名官員是在「不公開發表」（off the record）的前提下，與首相官邸線記者談話時表示，日本應該擁有核武。但該名官員也隨即補充，這個想法並不實際。

中國外交部發言人郭嘉昆19日在例行記者會表示，一段時間以來，日方在軍事安全問題上錯誤言行不斷。現在日方一些勢力又放風要擁有核武器，反映出日本右翼保守勢力復活軍國主義、擺脫國際秩序約束、加速「再軍事化」的野心膨脹。

郭嘉昆說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，日方必須深刻反省歷史罪責，恪守國際法和自身憲法，停止為擴軍強武尋找藉口，停止在擁核問題上試探國際正義的底線紅線。

作為全球唯一在戰爭中遭遇核爆的國家，日本戰後樹立無核三原則，即「不擁有、不製造、不引進」核武。

日媒上月初曾報導，日本首相高市早苗有意修改「安保三文件」，放寬「不引進」原則，以避免減弱美國核嚇阻力的有效性。

不過高市上月初在國會「台灣有事」發言引發爭議，中國反應激烈，採取一連串動作升高反日情緒。此次日本官員雖是私下談話遭報導，但涉及核武的敏感議題，恐將引發中國新一波抗議手段。

日本最大在野黨立憲民主黨黨魁野田佳彥19日在記者會呼籲該名官員辭職，他表示：「難以置信，非常震驚，應該立即辭職。抱有這種觀點的人竟然與首相關係密切，這本身就有問題。」

曾是自民黨盟友的公明黨黨魁齊藤鐵夫說：「無法原諒。這番言論嚴重到足以被免職，此人欠缺擔任公職的資格。」

先前日本政府也曾發生關於核武的爭議言論。1999年時任首相小淵惠三執政期間，與自民黨組成聯合政府的自由黨員西村真悟，因發表支持核武的言論而被免去防衛政務次官職務。

