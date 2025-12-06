政府封殺小紅書 苦苓罕說重話：民進黨真不怕增加敵人

內政部由於打詐，多次向「小紅書」聯繫卻遭不讀不回，宣布對小紅書執行1年的限制接取與停止解析禁令，引發外界熱議。對此，作家苦苓今(6日)稍早開腔，直言：「民進黨真的一點都不怕增加敵人！」

小紅書在台擁有超過300萬用戶，日前內政部指出小紅書涉詐1706件，造成財損近2.5億，但對於台灣警政單位的反詐要求不做回應，因此宣布封鎖禁令。苦苓今在臉書表示：「民進黨就怕敵人不夠多？」、「當年禁中天已經夠慘烈了，現在還要禁小紅書...民進黨真的一點都不怕增加敵人！」

而網友回應說：「不只是小紅書，我認為抖音也要禁一禁」、「重點是小紅書在台灣沒有法定代理人，有關詐騙案件及資訊安全沒人可以溝通！」、「因為民眾在小紅書被詐騙，警方跟小紅書調資料都被已讀不回。人家抖音可還是會回喔！」、「我只知道很多人翻牆過來罵不民主」。

而資深媒體人羅友志則表示，如果要打詐的話，臉書和LINE更該管一管，「動老百姓蛋糕，是最笨的行為...小紅書，在台灣沒有流量變現渠道（不多），除了部分美食、精緻點心，可以導流變現之外...使用者大部分是女生，高中以下學生（部分上大學了）...」，「結論是，禁小紅書，很沒品，但是，回收很大...反彈最小...」。

