政府工作報告會線上直播 李在明：或比Netflix更娛樂

法新社今天(17日)報導，南韓總統李在明表示，新推出的線上直播工作報告會可能「比Netflix更具娛樂性」，他在這些會議中會嚴厲訓斥官員。線上直播會意旨在提升透明度，以和較專制的前任總統尹錫悅形成鮮明對比。

例行性總統政策工作報告會長期以來都是閉門舉行，但首爾已經開始進行線上直播，以此推動更接近「直接民主」。

此舉與前一屆由遭罷黜的總統尹錫悅所領導的保守派政府截然不同。尹錫悅曾推行每日在門口接受媒體採訪的記者會，但僅6個月後就因為對抗性過強而取消。

廣告 廣告

尹錫悅在今年4月遭到罷免，目前正因短暫但災難性的實施戒嚴而身陷囹圄。

今年6月當選總統的李在明在本週的一場會議中打趣表示，有些觀眾可能會覺得線上直播工作報告會「比Netflix更具娛樂性」。

一些直播片段顯示，李在明嚴厲訓斥官員的回答，引發了公眾的笑聲。

在一段直播中，李在明在內閣會議上說：「如果某件事你不知道，就說你不知道。」

李在明說：「試圖透過提交虛假或歪曲的報告來擺脫困境，才是真正的問題所在。」

李在明今天表示，南韓人是「全世界最具民主意識的人民」。

他說：「正因如此，我們應該盡可能地公開資訊。」

然而，這項新的安排也引發一些反對意見，一家保守派報紙就將這些公開的訓斥行為比作職場上的「甲方行徑」(갑질，gapjil)，這個韓文詞彙意指掌權者濫用職權或專制行為。(編輯：鍾錦隆)