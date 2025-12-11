政府強化防詐 金管會研議ATM導入臉部遮蔽示警功能

詐騙集團時常透過車手戴口罩等方式在ATM提款，製造金流斷點，增加追緝難度。金管會今天表示，考量技術準確性、民眾接受度與ATM導入成本等，近期將找銀行開會討論ATM導入臉部遮蔽示警功能的可行性，並研議相關作法，希望用科技方式阻攔或延緩受詐金流透過ATM移轉。

金管會11日表示，考量技術準確性、民眾接受度與ATM導入成本等，近期將找銀行開會討論ATM導入臉部遮蔽示警功能的可行性，並研議相關作法，希望用科技方式阻攔或延緩受詐金流透過ATM移轉。（中央社資料照）

財政部昨天召開公股金融事業例會，公股銀強化打詐，針對詐騙集團為規避追查，常指派戴口罩、安全帽的車手透過ATM領款，將由金管會統籌研議處理機制，例如限制戴口罩者無法透過ATM領錢。

媒體關注銀行ATM導入防詐措施的規畫，金管會銀行局副局長張嘉魁在例行記者會上表示，近年詐騙集團頻繁利用車手操作ATM提領贓款，製造金流斷點，車手可能透過口罩與安全帽遮蔽臉部，增加追緝難度，金管會鼓勵銀行ATM導入臉部遮蔽辨識技術，希望用科技方式阻攔或延緩受詐金流透過ATM移轉。

張嘉魁指出，部分銀行特定ATM機台已經有試行，可能是提款者臉部有口罩等遮蔽物，ATM機台可能發出警示音，但不同業者作法也有差異。考量臉部辨識技術的準確性、ATM系統導入成本以及民眾接受度，金管會近期再邀銀行與相關單位，共同研商推動ATM導入臉部遮蔽示警功能的可行性，並檢視相關法規與契約是否需要調整，初步看相關法規應不用再調整。

張嘉魁說，這類導入臉部遮蔽辨識技術的ATM將不限於公股銀的機台，會找全體業者討論，並了解銀行實務做法，先聽取業者意見再來研議是否有較好作法。

中信銀行日前宣布，把AI智能防詐機制導入ATM，目前已經可即時偵測使用者是否以口罩、安全帽等物品遮掩臉部。當系統偵測到使用者五官遭遮蔽時，中信銀行ATM會即時跳出警示頁面，提醒用戶移除遮蔽物，以順利進行下一步交易，預計今年底前將鋪設逾500台具備AI智能防詐機制的中信銀行ATM。