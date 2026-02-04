政府強硬出手！劉世芳宣布「內政部未來不提供李貞秀調閱機密文件」

政治中心／倪譽瑋報導

中國籍配偶李貞秀3日宣誓就任不分區立委，但仍未放棄中國國籍，她表示自己想放棄，但不被中國公安局受理。資深媒體人黃暐瀚訪問內政部長劉世芳，聊到李貞秀的國籍議題，黃暐瀚指出，李貞秀的放棄動作「不明確」；而劉世芳也決定，內政部未來在立法院面對李貞秀，將不提供機密以上文件調閱。

黃暐瀚在Threads上分享專訪劉世芳的重點，關於李貞秀的立委資格問題，根據《兩岸人民關係條例》21條，李貞秀取得台灣戶籍滿十年，可以登記為「公職候選人」，但根據《國籍法》20條，有外國籍者不得「擔任公職」。

然而李貞秀的放棄動作「不明確」，沒有戳章、沒有申請放棄並遭到拒絕的證明。黃暐瀚指出，劉世芳決定，內政部未來在立院面對李貞秀委員，將不提供機密以上文件調閱。

劉世芳指出，內政部未來不提供李貞秀調閱機密文件。（圖／資料照)

