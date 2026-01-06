政府打房建商慘／建商公會理事長：倒閉潮恐蔓延至大建商 新青安族群首當其衝

北市建商公會理事長陳勝宏憂心表示，房市若崩盤，最後受苦的仍是台灣人民。

去年第4季央行理監事會決議利率不變，外界關心的房地產信用管制並未鬆綁，成交量低迷的台灣房市，進入前所未有的「凜冬」，近期中南部屢傳小型建商倒閉消息，引發市場高度焦慮。日前，本刊專訪北市不動產開發公會（建商公會）理事長陳勝宏，他直言，政府打房方向錯誤，若央行不適度鬆綁，倒閉潮恐從中小建商蔓延至大建商，屆時房價若因流動性崩潰而暴跌，首當其衝的將是背負高額房貸的「新青安」族群，「最後受苦的仍是台灣人民。」

「如果我們對打炒房成效很滿意，就會放寬，但很顯然沒有，所以還是要持續，也就是不會鬆綁，但有給銀行彈性，房貸回歸各家銀行自主管理，要按時給資料。」去年12月中旬，央行召開第四季理監事會的會後記者會上，總裁楊金龍直接說出對房市信用管制仍不鬆綁的決定。

如外界預期，央行利率政策維持不變，但從前年9月、央行祭出史上最嚴厲的第7波選擇性信用管制所掀起的「金龍海嘯」，已讓台灣房市急凍、交易量縮到快窒息，央行卻依舊不願鬆手。「因為房市還沒大幅修正。」面對媒體提問，楊金龍點出關鍵。

央行2025年第4季理監事會決議，房市信用管制維持不變。

央行的手緊抓房市，遲遲不放資金活水，讓不少建商撐不下去，去年已有包括台南「慶群開發」、高雄「駿信建設」、花蓮「太極建設」、嘉義「鉅泓建設」等建商陸續停業，市場結構性風險已逐步浮現。

「不要以為大建商就不會倒！繼續管制下去，建商資金鏈斷裂，倒閉潮延燒到大建商，就算房價跌了，衝擊到金融體系，受害的還是全民。」坐在安和路的公會辦公室裡，北市不動產開發公會（建商公會）理事長陳勝宏憂心地說。

今年81歲的陳勝宏，不僅擔任北市建商公會理事長，亦是陽信銀行董事長，是國內少數同時熟悉營建產業與金融體系、能居高俯瞰大局的掌舵手，之所以對房市如此擔憂，源於他執掌不動產業約40年的經歷。他請央行回頭看看1997、1998年亞洲金融風暴的歷史，當時台灣房市崩盤，導致無數建商倒閉、銀行呆帳爆表，經濟低迷了整整10年。「建商公會原本約有1300百家會員，當時倒到只剩200多家，連許多大建商都倒了，希望不要讓歷史重演。」陳勝宏說。

