政府打房建商慘1／新舊青安累計撥款2.55兆 兩顆未爆彈全民挫咧等

陳勝宏認為，房價若大幅修正，年輕的新青安族群將首當其衝，恐遭斷頭。

目前台灣房市交易量幾乎已經窒息，北市不動產開發公會理事長陳勝宏分析，若央行遲不鬆綁，恐出現二顆「未爆彈」，第一顆是建商資金鏈斷裂，倒閉潮會從小建商蔓延至大建商。相較小建商只有一到二個建案，擁有多個建案的大型建商雖然資本雄厚，但現在央行讓貸款成數受限，加上手邊有餘屋，還得每年負擔最高4.8％的囤房稅，如果同時多個工地卡關，資金鏈一樣會斷裂。

現在中南部已有些小建商倒閉，外界憂心今年倒閉潮恐進一步擴大，陳勝宏直言，建商早已使盡洪荒之力，才得以在金龍海嘯狂風巨浪般的龐大壓力下勉強不致翻船；「若央行仍未適度鬆綁，恐怕終將撐不下去，在這波海嘯中遭到吞沒。」

第二顆未爆彈，則是新青安族群面臨的「斷頭」危機！這也是陳勝宏最擔心的社會問題。截至2025年11月的數據顯示，全台申請新青安貸款累計戶數已達14.4萬戶，平均每戶貸款金額為773萬元，撥款金額高達1.1兆元，若加計舊青安，累計撥款金額更高達2.55兆元。

「一旦房價大幅下跌，這些新青安的房子就都變成了負資產。」陳勝宏分析，新青安多為小資的年輕族群，當房屋價值低於貸款金額、每個月還得繳利息時，便可能寧可斷頭讓銀行法拍，進而衝擊銀行資產品質，形成金融連鎖反應。

陳勝宏直言：「房價一崩，新青安就變成『負債族群』，這會引發嚴重的社會動盪與金融壞帳。房價是資產的代表，資產縮水，人民就不敢消費，台灣經濟就會跟著下來。」

