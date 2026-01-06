政府打房建商慘2／批央行打房方向錯誤 陳勝宏提2解方盼雙贏

陳勝宏橫跨營建與金融體系，直言錯誤打房政策恐傷及全民。

面對央行總裁與理事諸公都認為房價跌得還不夠，北市不動產開發公會（建商公會）陳勝宏不改犀利風格，直球對決表示：「為何央行一直想打房、壓房價，但有沒有思考過房價為什麼降不下來？」更反問：「疫情以來物價漲了四到五成，卻要房價不漲，有可能嗎？」他進一步指出，「目前土地價格仍在高點，工資、營建成本大幅上漲，房價怎麼降？」他認為，如果央行沒辦法將物價拉下來、物價不降，卻要強壓房價，明顯違反市場規律。

他還舉中國大陸為例，指上海房價跌了35％，其他地區跌了5成，結果導致中國經濟到現在是「怎麼救也救不起來。」陳勝宏認為，房地產是百工百業的火車頭，影響包含仲介、裝潢、水泥、水電等周邊產業，「當房價崩盤，大家的財富通通都縮水，消費力自然連帶萎縮。」

問起對房市政策有何具體建議？陳勝宏提出二點：第一，鬆綁第二戶的貸款限制，替換屋族保留彈性。「很多人想老屋換新屋，但舊的還沒賣掉，新的貸款下不來，導致交易卡住，雖然央行已讓銀行放寬到一年半，但銀行哪管得了那麼多，直接就不給新屋貸款。」他直接點出央行的盲點，還說：「央行要限制第三戶以上沒關係，但我還是衷心建議，第二戶就該直接放手，不要管。」

央行認為房價修正不足，持續緊控貸款成數，引發業界反彈。

其次，則是針對目前欠缺土地開發的雙北市，陳勝宏建議讓都更、危老案全面排除《銀行法》72-2條限制，目前政府僅排除都更的「土融（土地融資）」，但「建融（建築融資，指用來蓋房子的錢）」仍受規範。他呼籲：「既然政府要推都更、危老，就應該把建融也一起放寬，讓資金動起來，才能加速改善老舊都市的居住品質。」

