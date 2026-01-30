政府打詐有成！財損金額狂降5成 賴清德憂心：黑幫受境外勢力影響

即時中心／黃于庭報導

警政署今（30）日舉行2026年第1次署務會報，總統賴清德致詞時表示，目前政府仍有打詐、毒品、黑幫、社會韌性等4大問題要破解。他進一步指出，雖然目前詐欺犯罪仍然嚴重，但去（2025）年12月詐騙財損金額，相較於2024年高峰期下降超過5成；另黑幫犯罪部分，透過多種方式威脅治安，更有部分受境外敵對勢力操控，影響國家安全。

去（2025）年底台北市發生隨機襲擊事件，賴清德表示，在高度危險的情境下，警察同仁沉著應對、迅速行動，與熱心市民一起制止暴力行為，防止傷害持續擴大。而在事件發生後，警察同仁更是全力投入，在公共場合與大眾運輸加大見警率，使國人安心、放心。

展望新的1年，賴清德指出，面對國人在意的治安，仍有打詐、毒品、黑幫、社會韌性等4大問題，要持續沉著因應、以長期方針的策略，一一破解，以及精進。

針對詐欺犯罪，賴清德說，過去1年政府積極推動打詐綱領2.0，且配合打詐新4法，警政署結合公私部門力量，全面提升全民防詐意識，去年11月更完成「詐欺犯罪防制中心」法制化作業，強化情資整合及橫向聯繫。

「雖然目前詐欺犯罪仍然嚴重，且手法不斷推陳出新」，賴清德提到，在各位的努力之下，去年12月詐騙財損金額，相較於2024年8月高峰期，已經下降超過5成，要給同仁及打詐、防詐、金融從業人員大大的肯定；同時，也感謝內政部長劉世芳、警政署長張榮興以及大家的辛勞。相信未來繼續強化政府打詐量能，並提升國人防詐意識，可以更有信心因應詐欺犯罪。

接著是毒品問題，賴清德坦言，確實對國人身心健康造成深遠傷害，也嚴重影響治安，打擊毒品必須從源頭下手，去年警方破獲毒品製造工廠41處、混合式新興毒品分裝場832處，全力壓制掃蕩、溯源斷根。接下來，要持續落實各項政策，全力推進「阻絕供需」、「減少毒害」、「穩定復歸」，以及「抑制再犯」等4大核心目標。

對於黑幫組織，賴清德坦言，這是詐欺、毒品、賭博等犯罪的主要操縱者，且黑幫更滲入新興產業，包括再生能源、土石方與廢棄物等產業，伴隨龐大的地下金流及洗錢，持續影響社會秩序與公平正義。

賴清德注意到，警政署過去1年積極施行4波「全國同步掃黑行動專案」以及4波「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，有效查緝幫派犯罪組織762個、犯嫌近5000人，並查扣幫派不法所得122.5億餘元、非法槍械上千枝，充分展現政府徹底打擊不法、守護社會安定的決心。

快新聞／政府打詐有成！財損金額降5成 賴清德憂心：部分幫派受境外勢力影響

總統賴清德。（圖／取自Flickr；作者總統府）

然而，黑幫組織近期展現「分散化」的趨勢，賴清德提到，其透過加密通訊、加密貨幣、跨國網路等方式，持續威脅治安；更讓人擔憂的是，「部分幫派受境外敵對勢力影響，影響到國家安全」。他期盼，警政署在新的1年，必須拿出更有力、更有效、更直接，也更持續性的做法，打擊黑幫犯罪等不法組織，提升國人對治安的信任感。

最後1點，關鍵基礎設施的安全維護與社會韌性，賴清德強調，這是社會正常運作的核心支柱，攸關國家安全與民生經濟。從去年開始，政府整合萬安及民安演習，舉辦「2025城鎮韌性演習」，並搭配漢光演習，進行跨體系、跨層級的複合式驗證。

對此，賴清德感謝警察同仁積極投入，警政署也主動盤點防空警報音響弱訊區，並提出改善方案，充分展現警察體系的整合能力。在新的1年，務必要精進相關作為，強化全社會防衛韌性。

不僅如此，去年初政府核定近百億元，推動為期3年的「網路科技運用精進計畫」，即時串聯電信業者與執法機關系統，精準掌握犯罪情資。賴清德重申，辛勞的警察同仁需要鼓勵與支持，政府會當各位的後盾，讓各位無後顧之憂；同時希望朝野都能同心協力，支持警察同仁，強化政府打擊犯罪，維護治安的力量。

