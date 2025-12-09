即時中心／梁博超報導

內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》對中國平台「小紅書」祭出一年限禁措施，卻引發藍白反彈。不過新北市長侯友宜今（9）日受訪時強調，打詐最重要的是預防，從源頭阻詐才能發揮最大的功能。他認為中央從源頭管理、地方負責宣導，齊心齊力讓詐騙案件能有效降低。

新北市府今召開治安會報，侯友宜會前受訪時，被問到如何看待中央打詐封鎖小紅書？他強調，打詐最重要的是預防，要從源頭開始管理起；最主要有兩個管理單位，分別是數位發展部與金管會。

廣告 廣告

侯友宜指出，從源頭阻詐才能發揮最大的功能，希望中央對掌握阻詐源頭上，必須有一致性的標準；也盼中央能公開說明，在何種狀況下若業者不願意配合阻詐，要進行哪些處分。

侯友宜認為，這些都要用公開透明方式來宣告，中央從源頭管理、地方負責宣導，「大家一起齊心齊力，讓詐騙案件能有效降低。」

原文出處：快新聞／政府打詐硬起來！小紅書遭封禁1年 侯友宜：中央地方齊心齊力阻詐

更多民視新聞報導

日本青森7.5強震！賴清德發聲關心：台灣隨時提供協助

新型「詐騙電郵」流竄！「列出個資」網批：太變態

醫大生遭無照男酒駕撞死！主播爸「亡兒衣全上身」潰堤出庭討公道

