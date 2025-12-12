政府打詐禁小紅書 海基會證實：發函未回應

小紅書示意照。路透社



內政部近期宣布，因「小紅書」在台沒有法人代表，曾請海基會發函請求阻詐但「已讀不回」，停止解析1年。海基會副董事長兼秘書長羅文嘉證實，行政院曾經請求協助送達文書，而海基會以「航空雙掛號」寄出後，並未獲得回應。

羅文嘉今（12/12）說明，海基會按照兩岸相關協議，接受各單位、行政部門機關、法院的行政文書或司法文書送達，10月收到行政院請求後以「航空雙掛號」方式寄出，且已送達，後續由行政院辦理。

媒體詢問，文書內容是否有明確提到一定時限內無改善會限制接取、停止解析或其他作為，羅文嘉回應，相關行政文書有明確請該公司就檢舉的案件作說明、函覆，但海基會僅是轉達文書的單位，無法透露行政文書的內容，也無法說明對其他個別公司或案件的處理狀況。

廣告 廣告

不過，羅文嘉說明，去（2024）年共有950件涉及小紅書的刑事詐騙案，今（2025）年前9個月有703件，包含假網拍、假交友、假投資、假的色情應召、假的分期付款等；在詐欺案之餘，另有涉及違反著作權、妨害名譽、違反洗錢防制法、妨害自由、妨害性隱私及不實性影像、背信、偽造文書等案件，去年共23件，今年前9個月為20件。

更多太報報導

鹹粥嬤之孫遣返回台 羅文嘉：法律應給他處罰「該被關心的是阿嬤」

超級酸！梁文傑：國台辦回應開放臉書超卡 「聽君一席話還是一席話」

吳豊山、羅文嘉將率團出訪新加坡？海基會：人員、方案都未定