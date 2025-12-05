政府打詐禁用小紅書1年 蔣萬安：還能稱是不翻牆的民主嗎？

內政部昨天指出，中國社群APP小紅書因涉詐1706件、造成財損近2.5億元，因此以防詐騙集資安疑慮為由，發布「網際網路停止解析及限制接取命令」禁用1年，消息一出掀起許多網友反彈，質疑為何不禁用詐騙更猖獗的臉書等其他平台。台北市長蔣萬安今（5）日受訪時批評，台灣在華人世界一直引以為傲的言論自由，若是賴政府執意如此，「台灣還能稱台灣是不翻牆的民主嗎」？

政府宣布禁用小紅書一年，用戶反而還要翻牆才能使用，不少民眾痛批根本是「民主倒退」。對此，蔣萬安強調，打詐是一定要做的，而且大家都會支持，但是政府的標準應該要一致且合理，許多人提到有其他社群平台也充斥著更多的詐騙廣播與訊息，卻沒有被封鎖，認為政府應該要將標準說明清楚，且如果政府評估後認為關掉該平台能有效打詐，那接下來應該定期檢視打詐成效。

蔣萬安也提到，有人說政府是因為小紅書是對岸的社群，才做出這樣的決定，不過他坦言，應該要對台灣的民主和年輕人有信心，更何況在華人世界裡，台灣一直以言論自由引以為傲，「如果賴清德政府執意做這樣的決定，還能稱台灣是『不翻牆的民主』嗎？」至於這樣的情況是否會影響雙城論壇的進行，造成兩岸交流更加悲觀，蔣萬安則再度重申，兩岸關係越艱困就越需要溝通。

