近日，全台各地租屋族陸續收到政府公文，要追繳過去數年已領取的租金補貼。對政府而言或許只是「修正帳目」，但對租屋族來說，卻是年關將至時最沉重的打擊。這場租補政策的「校正回歸」，不僅暴露出行政審核的嚴重瑕疵，更徹底撕裂了房東與租客之間原就脆弱的信任。

現行租補政策的出發點並非純粹的社會福利考量，而是帶有強烈「政策目的」——以補貼為餌，藉此引誘地下房東曝光，達成追抓逃漏稅的效果。然而，這種將租客當作政策棋子的做法，反效果便是租金普遍性上漲。原本應緩解經濟壓力的補貼，反而使租客背負了更高的生活成本。

更令人憤怒的是行政機關「馬後炮」式的審核機制。民眾領取補助是基於政府的「核定」與「撥款」，如今時隔兩三年，政府才以「建物用途不符」等理由撤銷補助。這究竟是在補貼弱勢，還是在設局陷害民眾？

這種「租補一條龍，政府當黃雀」的養套殺邏輯，讓政府表面上扮演發錢的大好人，實際上卻利用租客提供的個資精準獵漏。一旦抓到房東逃漏稅，稅收進了國庫；一旦審核出錯，退款壓力卻由無辜租客自行承擔。這種政策最終只換來房東與租客日益加深的對立。

如今補助被要求吐回，但漲上去的房租早已無力回天。租客面對「補助沒了，房租照漲」的雙重剝削。若不從根本檢討「補助兼獵漏」的邏輯，租屋市場的黑市永遠無法正常化，而弱勢租客始終是那群被犧牲的代罪羔羊。（作者為台灣新故鄉智庫協會行政祕書）