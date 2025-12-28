政府投入冷鏈建設 打造臺北果菜市場永續供應鏈

記者鍾和風/高雄報導

行政院卓榮泰院長今（28）日在農業部陳駿季部長等人陪同下，前往臺北市第一果菜批發市場視察改建工程進度，實地瞭解市場整體升級情形。卓院長表示，行政院自 110 年核定第一期冷鏈計畫，投入 119 億元經費，並於 114 年再核定第二期計畫 58.8 億元，全面輔導從產地到批發市場建置完善且不中斷的冷鏈系統，以減少運輸與儲存過程中的損耗，提升農產品供貨品質，確保農民收益穩定不減。

卓院長指出，除冷鏈系統建置外，政府亦同步輔導臺北果菜市場改善交易設備，並導入新式摺疊籃取代傳統紙箱。未來也將協助新市場設置低溫卸貨區、冷藏庫、網路及拍賣系統，並透過中央與地方合作模式，全面輔導批發市場導入冷鏈設施，強化整體農產運銷體系。

農業部陳駿季部長表示，近 5 年來農業部已補助臺北農產運銷公司建置冷鏈與交易設備經費達 2.2 億元，後續將持續與臺北市政府密切合作，穩定蔬果產銷調節機制，確保市場運作順暢。

卓榮泰院長聽取市場改建與分段施工簡報，確保工程期間市場營運不中斷，穩定全臺蔬果供應。(圖/農糧署提供)

農業部進一步強調，冷鏈建設是政府農業施政的核心藍圖之一。透過提升農漁產品的處理量能與保鮮技術，不僅可強化農業的永續韌性，也能完善相關基礎建設，讓農民得以安心務農、穩定收益，打造無後顧之憂的產業環境，加速農業轉型升級。

針對氣候變遷帶來的挑戰，農業部指出，臺灣農產品品質優良，但過去易受儲運環境影響，運銷過程平均損耗約達三成，不僅影響農民利潤，也衝擊消費者信心。臺北果菜市場為全臺交易量最大的果菜批發市場，交易量占全國約三分之一，其價格更是國內市場的重要指標。為確保改建期間市場營運不中斷，工程採分段施工方式進行，預計於 120 年全數完工。

臺北第一果菜市場為全臺交易量最大的果菜批發市場，透過冷鏈升級，減少運銷損耗並提升農民收益。(圖/農糧署提供)

未來農業部將持續挹注資源，優化智慧化拍賣作業、網路系統及冷鏈設備，確保市場設施與時俱進，建構穩健且具韌性的農產品供應鏈體系，以因應氣候變遷等各項挑戰。