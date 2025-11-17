政府投27億蓋高科實中 高雄新市鎮今年預售屋漲幅16.6%

【記者葉家銘／高雄報導】國立高科實驗中學10日舉行揭牌，市長陳其邁出席時感謝中央及議會關心高雄教育發展，支持市府推動校舍擴建與學區調整，目前包含高科實中、藍田國小、文小14、楠梓國小、油廠國小及即將設立的文中15等學校，學生總數預估達4990人，可因應橋頭科學園區及台積電落腳高雄帶來就學需求，強調高雄正逐步成為南台灣科技與教育重鎮，而經統計今年高雄新市鎮預售屋均價來到41.32萬元，相對去年35.43萬元，漲幅16.6%。

陳其邁表示，一般學校興建經費約需10億元，本次高科實中投入高達27億元，顯示中央對南部教育重視，感謝行政院及國科會對高雄教育全力支持，讓高雄無需自籌經費即可新增一所完整實驗高中，成為南部高科技發展區的重要教育基地，隨著南部半導體及AI產業蓬勃發展，園區未來將創造約6萬個工作機會，教育需求勢必倍增，市府將持續規劃校舍、師資與學習資源，滿足學童教育需求。

國立高科實中位於高雄市橋頭新市鎮，橋新六路、新南一街、新南二街及經武路之間，校地面積約 6.42公頃。鄰近橋頭地方法院、高雄都會公園、高雄大學等，且有捷運R22青埔站與未來的紫線捷運站，交通便利。預計招收高中部、國中部、國小部、雙語部及幼兒園，共計61班，是一所五部共融的新校園；校舍新建工程採設計與施工併行的統包工程方式辦理，由高雄市政府協助辦理，總樓板面積約為36,013平方公尺，已於114年1月決標，預計於117年5月完工。

隨著台積電設廠加上橋頭有著科學園區建置，也讓區段房市發展核心高雄新市鎮房價不斷上漲，今年區段新案僅達麗建設「達麗世界學」，建案均價來到41.5萬元，最高成交單價46.8萬元。富住通商用不動產研展部經理許值瑋表示，該區目前仍處發展階段，仍有許多國有地尚未開發，而區段因缺少新屋供給，因此僅有單案成交4字頭，未來建商推案合理價格落在3字頭末到4字頭行情。

「達麗世界學」今年成交筆數與實登

