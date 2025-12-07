政府拍板2027年起禁廚餘養豬 北市清運「將不再區分紅藍桶」

台北市環保局副局長盧世昌表示，新制上路後，未來廚餘清運將不再區分紅桶、藍桶。（示意圖／周志龍攝）

台中梧棲某養豬場日前爆發非洲豬瘟，疫情調查報告顯示病毒可能來自未蒸煮的廚餘，農業部擬2027年起全面禁止廚餘養豬，轉型最後期限明訂為2026年12月31日。對此，台北市環保局副局長盧世昌指出，在新制上路後，未來倒廚餘將不再區分紅桶、藍桶，預計年底前正式公布相關施行細節。

行政院4日於院會通過農業部擬定的「非洲豬瘟防疫及廚餘處理政策」調整方案，明訂廚餘養豬最後期限到2026年12月31日，農業部將提供轉型飼料補助及餵飼設備補助。

台北市環保局副局長盧世昌表示，北市每日家庭廚餘約有126公噸，其中大部分是可作為堆肥利用的生廚餘，中央全面禁止廚餘養豬政策新制上路後，規劃未來民眾倒廚餘時不再區分紅桶、藍桶，而是全數以堆肥回收處理，相關實施時間、細節待確定後將對外公告。

環保局也提醒，丟棄廚餘勿將垃圾與雜物混入，也要先瀝乾水分，違者將依法開罰新台幣1200元至6000元，同時呼籲應按需求購買，避免造成浪費，吃多少、買多少、煮多少。

