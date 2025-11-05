政府持續停擺！ 美運輸部長警告將削減40個機場航班

美國運輸部長達菲警告，政府若持續停擺，週五起將減少美國各地40個機場的客流量。

美國運輸部長達菲警告，如果政府繼續停擺，從周五早上開始，美國40個主要機場的航空旅行能力，將減少10%。（戚海倫報導）

美國運輸部長達菲今天在記者會上宣布，如果美國政府停擺不能解決，美國聯邦航空總署最早將在美國週五、減少數十個主要機場的航班。美國有線電視新聞網CNN報導，美國聯邦航空總署署長貝德福表示，開始實施航班縮減計畫時，將只限於這40個客流量大的市場，將要求航空公司合作，減少航班。

CNN報導，公告發布之際，正值美國政府停擺，導致空中交通管制員人手短缺，全國各地愈來愈多航班因此延誤。管制員下周將領不到第二份全額薪資，有人必須兼職維持生計，有些人請病假以示抗議。

英國廣播公司BBC報導，美國聯邦航空總署署長說，做出這項決定是因為空中交通管制員報告了疲勞問題。官員表示，受影響的都是客流量大的機場，名單週四公布。航班取消可能影響每日3500到4000個航班。貝德福說，我們看到壓力正不斷增加，如果放任不管，將無法繼續向大眾宣稱，我們營運世界上最安全的航空系統。達菲則說，航空旅行依然安全，取消航班的決定，是為了維護安全和效率。