政府挹注退撫基金3153億？全教總理事長怒批「根本沒出半毛」：那全是我們被砍的錢

民眾黨團4日召開年改記者會，主張從今年起停砍所得替代率，與國民黨達成共識。全教總理事長侯俊良在會中怒批， 所有的公教人員都非常生氣，因為整個年改制度都是由政府提出，卻又抹黑公教人員，「強力要求政府停止雙標」，負起責任撥補公教退撫基金。



侯俊良表示，2018年到現在7年多，政府每次都說挹注了退撫基金3153億，「但這通通都是公教人員被砍的錢進去的，完全沒有政府的責任，有公平正義嗎？」公教人員已經撥補了基金這3153億，對比政府相對應負的責任，政府應撥補4850億，「所以我們認為停砍剛好而已」。

侯俊良強調，他們支持停砍所得替代率，但完整配套是政府撥補一定要進去，不然又會造成第3個洞。政府沒有按照時間去做撥補，在幾年前的第8次精算，十年期撥補總共只要3170億，但過了這幾年時間，第9次精算後十年期撥補變成3370億，要花的錢多了200億。

​​侯俊良說，要求「停止雙標」，勞保的政府責任只有不到10%，現在共撥補了5170億；而政府對他們公教退撫的責任是65%，結果第一年該撥補的只各給50億，後面才要20年精算。所以他們主張要政府停止雙標，怎麼去撥補各項年金，就怎麼來撥補公教。

侯俊良提到，「補償金更讓人生氣，完全不公不義」，補償金跟退撫基金完全無關 ，是政府應該要去處理的，結果軍人保留了，卻把公教人員拿掉，因此要求回復補償金。「我想這3個配套，才可以讓所有公教人員在這次年改上， 回復對政府的一些信心。」

