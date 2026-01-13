政府挺消防！卓榮泰宣布285億中長期計畫，科技裝備升級保護打火英雄

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今（13）日出席出席「114年鳳凰獎楷模表揚典禮」。（圖／翻攝畫面）

行政院長卓榮泰今（13）日出席出席「114年鳳凰獎楷模表揚典禮」時表示，政府希望能夠從政策、裝備各方面能夠更全力地來協助消防弟兄們，因此在未來的中長期計畫當中，會編列285億元，要用來做為包括廳舍改建、車輛汰舊換新、通訊設備的更新，還有我們要快速地而且要大量地來增添「搶救型機器人」跟「無人載具」，讓各位能夠在執行勤務的過程當中，更知道危險所在，更能保護自己的安全。

119消防節將至，「114年鳳凰獎楷模表揚典禮」下午舉行。卓榮泰出席致詞時表示，「119」這三個字，可以說很多人從小就會記得這個電話號碼，因為它代表著一種「我需要的時候，他可以協助我們」的一種安心、一種信賴，也因此1月19日這天是全國的消防節，就是 119。這是屬於在場各位，你們工作付出之後，全國的人民僅僅可以表達一點點的感激跟感念的意思。

廣告 廣告

卓榮泰並表示，「鳳凰獎」非常的不簡單，要經過各機關的初選、推薦，還要經過小組的審查、實地的訪查等等，才能一關又一關的達到今天大家在這裡獲獎的殊榮，因此全國的消防、義消還有所有志工朋友們，給國人在生命財產上的保護，那都是在第一線。回顧 2025 年，不論是發生在哪裡的地震，或者是發生在台中百貨公司氣爆，花蓮光復鄉堰塞湖的溢流事件等等。

卓榮泰指出，當災區或是發生事件時當場的國人同胞，都是快速要離開現場的時候，各位卻是反方向要進到第一線去，這種為守護國人生命財產安全的精神，這是一種勇氣，一種責任，更是一個對生命很神聖的承諾，我們表示無限的敬佩，當然希望在過程當中，大家在執行任務的時候能夠圓滿地達成任務，但是最高的任務就是要安安全全、平平安安的守護自己。

卓榮泰強調，在這個過程當中，很希望政府能夠從政策、裝備各方面更全力地來協助大家，在未來的中長期計畫當中，政府會編列285億元，要用來做為包括各種廳舍的改建、車輛的汰舊換新、通訊設備的更新，還有政府要快速地而且要大量地來增添「搶救型機器人」跟「無人載具」，讓各位能夠在執行勤務的過程當中，更知道危險所在，更能保護自己的安全。

他說，唯有做到這一點，那才是政府在過往這麼多年當中，持續來加強對消防工作上政策以及經費投入最高的目標，希望消防署、內政部將中長期的計畫要儘速地加以完成，讓大家更有保障。

卓榮泰指出，他希望能夠給各位提供更多的心理支持，未來能夠引進更多的專家，無論是團體的、個別的心理支持，因為各位的工作壓力非常非常的大，你們是 24 小時隨時都在待命，每聽到一聲鈴響，你們都要起身而動。這種工作壓力長期累積下來，必須要有一種相當專業的紓壓，也請內政部、消防署也要全力地來做到。

卓榮泰提及，剛剛內政部長劉世芳也提到，2023 年開始我們有 151 處房舍要進行整修，目前已經陸續在完成，也希望大家在工作壓力這麼大的時候，有一個可以比較舒服、安適、可以休息的場所，把消防當作「家」，把消防當作我們的家，當作我們在這裡也可以依賴它、讓我們自己可以繼續成長的過程。

卓榮泰表示，最近有很多的影片都是在描寫這打火弟兄的，他也看過幾年前《火神的眼淚》，看的時候我非常的感動，雖然它是一部影集，但看得出來，只要有好的裝備、給多一點的時間，各位都願意多救一條人命、多付出一點，那整個付出的精神的過程當中，「我覺得那不是一個編劇憑空可以想像出來的，那絕對是了解到很多打火弟兄們的心情、工作的態樣以及整個結構，大家才能夠寫出這樣一個完美的劇本」。

卓榮泰並表示，他也希望可以透過各種文化的力量，繼續告訴國人如何能夠集結更多的民間力量來協助消防工作，讓消防工作不僅得到政府的支持，也可以用民間各種社會團體的力量來給大家更多的努力，而這個努力他覺得不是一種財務上的支持，而是一種精神上感謝各位、讓各位得到鼓勵，隨後政府會在短期、中長期計畫當中一一地展開。

卓榮泰最後也大師今年獻給我們的「祥樂豐足」四個字來共勉，也當作我們的目標，讓未來新的這一年，台灣是一個祥樂豐足、平平安安、大家健健康康的一個國家跟一個社會。誠如總統賴清德所說的，讓國人更強、讓國人健康，國家更強，可以讓世界擁抱台灣，安全的工作就交給大家，政府會做大家最大的後盾。

更多三立新聞網報導

傳台美關稅降至15%、台積電擴大投資？政院：雙方正在洽約總結會議時間

藍白封殺總預算TPASS恐斷炊！北北基桃決議：地方政府先籌資代墊

準備5億現金 經濟部發錢了！

盧秀燕籲補助營養午餐 行政院曝「今年度挹注破千億」：相信能照顧市民

