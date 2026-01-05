政府採購法修正 多名立委主張刪除須三家廠商才能開標限制

行政院公共工程委員會主任委員陳金德舉例，過往曾出現公家機關為了買一張機票，需要3家廠商投標才能開標。(記者徐義平攝)

〔記者徐義平／台北報導〕行政院公共工程委員會今在立法院進行「政府採購法」修正案專題報告，多名立委針對要刪除第一次公開招標3家廠商以上投標限制提出反對意見，甚至擔心會引發公共工程品質低落以及非優質廠商低價搶標的可能。

行政院公共工程委員會主任委員陳金德舉例，過往曾出現公家機關為了買一張機票，需要3家廠商投標才能開標，不然就會遭到司法機關起訴。

而陳金德也進一步搬出數據指出，彙整2023、2024年公開招標件數、一年平均近6萬件，但第一次招標就決標的件數不到1.7萬件、占比約3成，顯示有將近7成標案在第一次會流標，但經由兩次招標可決標的件數則將近4.5萬件，相當於第二次招標，在沒有3家廠商投標才能開標的限制下，決標件數增加近2.8萬件。而且第一次流標後，再度招標，標案平均會延宕11天。

電子領標率達99.65%

他補充，過去因資訊封閉，在招標機關公告欄以及登報招標，甚至要現場投標，因此，曾出現圍標，或是堵在投標門口的行為，當時才會限制3家廠商以上才能開標，但現在電子領標率達99.65%以上，而且可以電子投標，有意圍標的可能降低，因此，3家以上投標的背景已不在。

對此，國民黨立委洪孟楷則建議，最有利標因為有專業、廠商能力的需求，因此，拿掉3家以上廠商投標才能開標的影響不大，但最低價標可能會引發有意廠商動手腳，建議維持3家以上廠商投標才能開標的規定。

民眾黨立委林國成則認為，拿掉3家限制可能會出現「小蝦米吃大鯨魚」的社會亂象出現，尤其資本額小的廠商投標上億元甚至大型標案，希望能夠維持原本制度。

不過，民進黨立委蔡其昌則認為，台灣其實不少廠商把資本額做小，主要是為了讓獲利幅度驚人，因此，工程會需要拿出數據以及道理來說服民眾。

