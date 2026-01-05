《政府採購法》修正 提升效率及公共工程品質

記者吳典叡／臺北報導

行政院公共工程委員會昨日指出，去年預告修正《政府採購法》，透過「精進政府採購效率、提高重大工程進度品質、堵絕惡質廠商投標可能」等重點，使政府採購環境更公開透明、更有實質競爭效果，促使優質廠商進入政府採購市場，提升採購及公共工程品質。

立法院交通委員會昨日邀請工程會主任委員、交通部、國防部、法務部、司法院、勞動部及主計總處就「公告修正『政府採購法』，以求精進政府採購效率、提高重大工程進度品質、堵絕惡質廠商投標可能」專題報告，並備詢。工程會主委陳金德表示，此次公告修正《政府採購法》，包括「精進政府採購效率、提高重大工程進度品質、堵絕惡質廠商投標可能」等修正重點。

陳金德指出，為精進政府採購效率，首先是強化採購資訊的即早公開，並刪除3家投標家數的限制。因此，此次修法採行及早公開採購計畫，並將於修法後擴大公開閱覽範圍及延長等標期等措施，更可促進廠商間的公平競爭。

另一重點則是「提高小額採購金額的上限門檻金額」，以利機動調整小額採購金額，提升機關採購效率。

其次，在「提高重大工程進度品質」方面，陳金德說，此次公告修法，期政府採購契約範本效力剛性化，使其對機關具拘束力，避免不公平條款衍生爭議，及影響廠商參與投標意願。且透過縮短估驗週期時間，增加估驗次數，以減輕廠商代墊資金壓力，並保障公共工程各級廠商權益。

此外，將「停權效力擴及於相同代表人的其他廠商或新設廠商」，強化防堵惡質廠商，同時，增訂不良廠商重複違規的停權期間合併計算，以解決舊法制度的缺點。