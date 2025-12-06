政府採購、書法比賽有貓膩 多地名單出現「最忙5人組」

近日中國多地從政府的採購到期刊編委、成人書法甚等文件裡，不約而同的都出現了「張吉惟、林國瑞、林玟書、林雅南、江奕雲」這五個人的名字，不少網民起初以為這五人「神通廣大」、「多才多藝」，比對才發現，這五個名字都是搬自百度文庫「10000中國普通人名大全」，除調侃其為「全網最忙五人組」，也質疑相關賽事、項目研究組乃至地方執法機構的權威性，媒體也批這是「懶政」心態，一份人名大全成了扯掉多地「草台班子」的遮羞布。

廣告 廣告

據紅星新聞報導， 「張吉惟、林國瑞、林玟書、林雅南、江奕雲」這五個名字因出現在中國政府採購網12月3日公布的「竹溪縣住房和城鄉建設局本級機械設備租賃採購中標（成交）結果公告」第五項評審小組成員名單中而被輿論熟知。事實上，這五個名字均出自百度文庫「10000中國普通人名大全」文檔，且位列前五位。竹溪縣回應，紀委已就此事成立專門調查組。

近四年，這五個名字不僅曾被列為行政處罰對象，還先後參加過音樂、舞蹈、播音主持等比賽；上過某地方台少兒春晚報名表；擔任過期刊雜誌編委會成員；做過課題研究組的研究員等，涉事單位不是未回應，就是被質疑後刪除了內容。因頻繁出現且名字排列順序都不曾有任何變化，這五個名字也被網民調侃為「全網最忙五人組」。

無獨有偶，遼寧撫順市新撫區政府官網2022年5月25日發布的「新撫區執法局行政處罰簡易程序公示」裡，張吉惟、林國瑞、江奕雲因占道經營，每人被罰款50元人民幣，目前該公示已被刪除，當地回應稱存在使用虛假人名的問題，將嚴肅處理。這五個名字也曾以相同順序出現在首屆「華夏杯」全國書法大賽中，且榮獲成人組特等獎、一等獎，賽事主辦方華夏大書法文化藝術研究院已將相關徵稿和公示推文刪除。

中央黨校（國家行政學院）教授竹立家表示，「嚴格意義上，這背後其實是官僚主義和形式主義的體現」，該類事件反映出，一些基層政府人員在做本職工作時，選擇上網抄襲以搪塞上級，也反映出政府自我監督能力的不到位。他建議可通過現代技術如AI等監測。

潮新聞評論指出，一個政府採購評審名單，連評審人員的名字都可以隨手複製黏貼，這是對真實、規則和管理的莫大諷刺。一份百度文庫人名大全，不知扯掉了多少「草台班子」應付差事、欺上瞞下的遮羞布。

更多世界日報報導

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

免費TK反成高收入家庭紅利 越富越搶讀、越窮越缺席

H-1B和家屬H-4簽證 須公開社媒資料 12/15起擴大審查