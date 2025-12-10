政府推動性平、婦女人權 成果耀國際

記者郭曉蓓／臺北報導

昨日是世界人權日，行政院公布「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）第5次國家報告，呈現我國2021至2024年間在性別平等道路上的躍進步伐，包含2023年首度參與經濟合作暨發展組織（OECD）社會習俗性別指數（SIGI）評比，成績榮獲全球第6，亞洲第1；女性立委比例突破4成、亞洲第1，在保障婦女人權方面成果亮眼。

行政院性平處表示，CEDAW 是我國目前執行最完整、提交次數最多的人權公約，此次國家報告展現我國在促進婦女權益與推動性別平等各人權面向上的具體成果，朝國際人權標準邁進，也讓世界看見臺灣在性別人權領域的努力與進步。

性平處指出，此次國家報告主要呈現2021至2024年間我國在消除婦女歧視、提升婦女人權以及促進性別平等之重要成果。為確保審查品質，此次也特別邀請5位具豐富經驗的國際審查專家共同參與，於明年7月來臺審查我國CEDAW第5次國家報告，並提出專業建議。屆時將結合國內專家及民間團體的力量，共同參與CEDAW國家報告審查，搭建與國際社會對話的重要橋梁，全面呈現臺灣在性別平等推動上的亮眼成果，並大幅提升我國於國際人權版圖中的能見度。

CEDAW第5次國家報告全文公布於行政院性別平等會網站，供各界查閱，讓民眾、學界及民間團體能更全面了解我國推動性別平等與保障婦女人權方面的進展。歡迎社會各界持續監督與提供意見，與政府共同打造更公平、友善的性別平等環境。