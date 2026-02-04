政府推動癌症防治計畫 賴清德：讓健康成為臺灣進步的重要力量

賴清德表示，期盼未來共同努力，讓健康成為臺灣進步的重要力量。（圖／取自總統府網站）

賴清德總統今（4）日上午以錄影方式為「2026世界癌症日」致詞表示，政府以「預防、篩檢、治療與照護」為主軸，推動國家癌症防治計畫，強化精準醫療，並編列預算確保癌症新藥基金永續運作，目標在2030年前將癌症標準化死亡率降低三分之一。期盼未來共同努力，讓健康成為臺灣進步的重要力量。

賴清德表示，今天是世界癌症日，謝謝癌症希望基金會與高雄市政府共同舉辦「健康台灣、讓希望滾動全台」這麼有意義的活動，尤其基金會羅盛典副董事長以三天時間，透過自行車騎行超過四百公里，來提醒國人癌症防治的重要性，展現推動健康臺灣的決心，令人相當敬佩。

廣告 廣告

賴清德指出，根據國際抗癌聯盟的統計，癌症是全球死因第2位，平均每年約有1千萬人死於癌症；在臺灣，癌症也連續43年蟬聯國人十大死因之首，這些數據都提醒我們，癌症的早期篩檢、即時治療與健康促進非常重要。

賴清德提到，身為臺灣首位醫師出身的總統，我深刻理解，癌症對國人的健康照護與家庭經濟確實已形成巨大的壓力。因此定下目標，希望在2030年之前，達成癌症標準化死亡率降低三分之一的目標。

賴清德續指，為了達成這個願景，政府以「預防、篩檢、治療與照護」為主軸，推動國家癌症防治計畫。去年的癌症篩檢經費，不但從前一年的28億元，大幅擴增為68億元，篩檢人次也因此較前一年新增106萬人次，總共累計536萬人次。

賴清德說，政府也積極提升精準醫療的能力，透過基因檢測、精準診斷與跨部會合作，建立國際級資料庫，使臺灣與國際醫療標準接軌。此外，政府也推動「癌症新藥基金」，截至去年10月，我們已經收載20項新藥以及16項擴增給付，受惠人數達1萬2,300人，預估支付將近122億元。未來政府將持續編列預算，確保癌症新藥基金的永續運作。

賴清德強調，防癌這條路，需要政府、民間、地方與國人共同努力。想對所有癌友與家屬說，你們並不孤單。政府會與醫療團隊、病友團體共同合作，讓國人健康、家庭美滿、國家更強。「我相信，只要我們團結努力，就能夠讓希望持續滾動，讓健康成為臺灣進步的重要力量」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停

男神現蹤1／李棟旭上陣6小時依舊精神 街頭揪女伴哈菸小酌

做保全上班12小時心好累！月領4萬沒年終 他嘆「1原因」沒勇氣離職