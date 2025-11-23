政府推動開放外籍移工進港區裝卸作業 中市碼頭工會反對與深切憂慮

近期政府推動開放外籍移工進入港區從事裝卸作業之政策，台中市碼頭倉儲裝卸職業工會對此表達強烈反對與深切憂慮，呼籲政府立即暫緩此政策推動。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

近期政府推動開放外籍移工進入港區從事裝卸作業之政策，台中市碼頭倉儲裝卸職業工會對此表達強烈反對與深切憂慮，呼籲政府立即暫緩此政策推動，要求召開勞工代表、港務單位及相關產業公聽會，充分溝通各界意見。

台中市碼頭倉儲裝卸職業工會理事長方顆宸表示，港區作業具有高度危險性與專業性，涉及重型機具操作、貨櫃調度及安全規範，非短期訓練即可勝任。若貿然開放移工進入碼頭，不僅將造成作業安全隱憂，更恐導致工安事件增加，危及港口安全與裝卸秩序。

方顆宸指出，碼頭裝卸工作是地方工人長年努力維持的專業職域，政府若未經充分溝通、未考量國內勞工生計，即貿然開放，勢必造成本國勞工權益受損、薪資結構崩壞，進一步引發勞資不平衡與社會不安。

近期政府推動開放外籍移工進入港區從事裝卸作業之政策，台中市碼頭倉儲裝卸職業工會提出聲明反對。（記者陳金龍攝）

方顆宸認為，解決缺工問題的根本之道，應在於改善工作條件、合理調整工時與薪資，並強化職訓與青年就業誘因，而非以低薪移工取代本國勞工的工作權益，應召開勞工代表、港務單位及相關產業公聽會，充分溝通各界意見。

方顆宸呼籲政府立即暫緩此政策推動，交通部可考慮從法律層面進行檢視與調整，以協助改善碼頭缺工等情況，現行制度下，裝卸業者已有政府訂定的裝卸費率作為依據，但主管機關或許尚未充分注意到部分業者在人力成本分配上的做法，可能使碼碼頭工人的報酬未能合理反映其勞動付出，進而影響從事碼頭裝卸工作的意願。