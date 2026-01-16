政府提供信保2500億美元 公股銀：可增強授信意願

（中央社記者呂晏慈台北16日電）台美關稅談判達成協議，未來政府將以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，除企業自主投資，政府也將建立信用保證機制，提供最高2500億美元的企業授信額度，公股銀行人士觀察，此可增強金融機構授信的意願，滿足企業赴美設廠的資金需求。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等目標。

廣告 廣告

行政院副院長鄭麗君說明，在投資合作方面，台灣同意以2類性質不同的資本承諾投資美國，包括台灣企業自主投資2500億美元，以及由台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及ICT供應鏈等。

公股銀人士告訴中央社，過去為了推動綠能等重大公共建設，早就設有國家融資保證機制，透過政府信用保證，增強金融機構授信的意願，可取得出資金額10倍的保證額度，以協助各項重大公共建設順利取得銀行融資。

公股銀人士觀察，目前各銀行都有承作相關案件，但主要還是來自公股銀，預計將來應該也是朝這個方向推動，後續會持續關注相關配套，並配合政策辦理。

公股銀人士分析，這一波有能力赴美投資的業者多為較「有資歷」的大公司，例如台積電相關供應鏈等，基本上屬於風險比較可控的企業，他們一定還是會有很多資金需求，若加上國家融資保證機制，銀行授信的意願會更高。

此外，對於美國承諾給予台灣企業赴美設廠所需設備、原物料與零組件關稅豁免，公股銀人士表示，這是為了增加供應鏈赴美設廠的誘因，而想把產線移至美國仍有諸多面向須評估，對銀行業者來說，若是有分行在美國，便可進一步提供抵押設定等跨境服務。（編輯：潘羿菁）1150116